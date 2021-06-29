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    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定

    枋山鄉兩村村民連日施打疫苗。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

    枋山鄉兩村村民連日施打疫苗。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

    2021/06/29 13:29

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕設籍台中的秘魯祖孫6月6日返台後，直接到阿嬤位於屏東枋山的娘家空房居家檢疫，祖孫14日送醫確診，外界質疑屏縣府疫調未及時掌握秘魯嬤（案13332）曾與隔壁親戚嬤（案14407）兩度交談，若當時即匡列，也許能阻止感染鏈擴大；屏縣府今天（29日）表示，14日確診後秘魯阿嬤自述有遵守居家檢疫規定。

    台中市一對祖孫自祕魯返台後，到屏東縣枋山鄉居家檢疫，後續引發枋山鄉10例群聚感染，成為台灣首波印度Delta變異株本土群聚，事後各界關切祕魯祖孫是否在居家檢疫期與外界有接觸，屏縣府26日、29日分別證實「案14407疫調自述：6月11日案13332放置垃圾於家門口時、6月14日案13332等救護車時，兩嬤均短暫交談約1分鐘，均有戴口罩、距離1-2公尺」。

    消息一出，外界也質疑屏東縣政府若及時在6月14日秘魯嬤確診時，就發現她與隔壁嬤曾經有交談，及時匡列，就不致引發後續一連串白牌車司機等10例的本土感染。

    屏東縣政府今天（29日）中午1時許，針對此說明指出，做為居檢縣市，在秘魯嬤孫兩人確診第一時間就做了初步必要的疫調，因為居檢不得與外界接觸，秘魯阿嬤自述有遵守規定。

    屏縣府也說，另外，22日深夜隔壁嬤確診，在疫調過程中，因縣府疫調人員警覺到確診的秘魯阿嬤就住在隔壁，一再要求回想是否有接觸，最後才說有二次，一次是秘魯嬤出來放垃圾，一次是秘魯嬤出來等救護車時，都是隔壁嬤主動上前關心。如此作為是否違反規定，還必須釐清。

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