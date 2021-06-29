部落防疫站阻外客惹議 台東縣府力挺並研議給志工工資

台東縣議員古志成今天總質詢為部落防疫堵外客爭取工資、為部落內爭取鬆綁，並拉出「祇要愛情、不要疫情」的布巾；台東縣長饒慶鈴允諾研議給部落志工工資。（記者黃明堂翻攝）

2021/06/29 10:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣各部落為防疫，紛紛自主設防疫站，縣議員古志成今為防疫志工爭取工資，縣長饒慶鈴支持並感謝部落阻絕外客對防疫有功；古志成同時要求警方不要在部落內緊迫盯人取締群聚及未戴口罩，警察局長趙瑞華同意以協助為主。

古成志今天總質詢時指出，原鄉自主防疫，不讓外客進去，引起不少衝突，被外客質疑牴觸憲法遷徒自由，縣府立場如何？原民處長方銘總說，依傳染病防治法，地方政府可以採取管制措施，縣府支持部落自主防疫。縣長饒慶鈴則說，部落自主防疫，阻絕外地人，對於零確診的維持有很大貢獻。

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古志成說，自主防疫長達一個多月，有的小部落幾乎人人投入，有的已出現疲乏，且志工接觸外客，也將自己陷入險境，縣府應給予防疫運作經費及志工薪水。

方銘總說，部落防疫經費可由鄉鎮公所的基本設施維持費支應，可研議採慰問金方式給予志工。饒慶鈴也說，志工非常辛苦，可以研議是否給予工資。

古志成推崇部落防堵外來疫情有功，但也要求警察不要在部落內嚴查。他舉南投有警察在喪禮場面蒐證群聚為例，要台東警方引以為戒。他說，部落內大家都是有感情的，但防疫以來卻出現互相檢舉未戴口罩、撕裂感情的現象，部落喪禮如果沒有人參加是很可憐的，警察應該做的是協助分流，而非為取締而取締。警察局長趙瑞華答復，縣長的指示也是如此，警察局會這麼做。

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