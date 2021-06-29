備好零錢放門口！外送員竟拒收還向客服「撒1謊」

網友表示，自己叫外送後，備好正確金額的零錢放在門口，外送員來了以後卻不願意拿零錢，直接說要退餐，並和客服說謊表示是顧客自己不願下樓拿餐點。（圖取自爆料公社）

2021/06/29 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕近來有一名網友在網路發文分享，自己叫外送後，備好正確金額的零錢放在門口，外送員來了以後卻不願意拿零錢，直接說要退餐，並和客服說謊表示是顧客自己不願下樓拿餐點，引發熱議。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，疫情期間，自己叫外送都會把錢放在4樓門口椅子上，會提早跟外送員說，到了按門鈴幫他開門，東西放門口就好了，不需要見面跟找錢，也有備酒精給他們消毒，如果外送員不願意送上樓也會下樓拿，沒想到會遇到1名不講理的外送員，上樓以後看到零錢盒，直接說「我不收零錢，我拿餐點退回去好了」，轉身就跟客服說謊，表示是顧客自己不願下樓拿餐點，讓他們相當傻眼，「零錢有50元、10元、5元，其中只有14個1塊錢，外送員連拿都沒拿起來就說不收零錢下樓了」。

請繼續往下閱讀...

對此，網友紛紛表示，「重點是一堆一元，讓人感到不受尊重」、「雖然零錢也是錢，但請將心比心，誰會帶一堆零錢跑外送」、「為什麼不刷卡？」，不過更多人認為，「一塊錢不是錢？」、「零錢不是錢嗎？外送員不是送餐點收錢完事嗎？為什麼不願收零錢，還要謊稱客人不願下樓」、「之前看到有人因為給大鈔，被抱怨說外送員一天那麼多客人，每個都給大鈔就找不開了，現在給零錢也不行，到底是要給怎樣才可以？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法