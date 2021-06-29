06/29 各報重點新聞一覽
自由時報
本土＋60 三級警戒新低 自購41萬劑莫德納明抵台
昨日新增六十例本土武漢肺炎、死亡增三例，為三級警戒以來最低！新增確診仍集中在群聚案頻傳的雙北、高佔五十五例，日前爆發移工群聚案的苗栗則歸零、前進指揮所宣布解編。而本報昨也領先報導，我國自購莫德納疫苗第三批四十一萬劑將於明（三十）日抵台，中央疫情指揮官陳時中證實指出，這批疫苗明天下午抵台將對外公布。
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明年7月全面實施／手搖飲標咖啡因 違者最重罰400萬
手搖飲標示再升級！衛福部食藥署昨預告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，除了現沖的咖啡飲料外，未來含有咖啡因的飲料，包含茶類、可可、巧克力，都需要標示總咖啡因含量，提供民眾參考。
明年大學考招時程公布 七月十一、十二日分科測驗
教育部一○八學年實施十二年國教新課綱，連動大學自一一一學年將實施考試招生新制，期間教育部雖一度規劃考招日程大幅延後，但引發招聯會及大學反彈，教育部昨日公布最新調整定案的明年新考招日程表，大學申請入學六月十五日放榜，分科測驗訂七月十一、十二日實施，考試分發入學結果則八月十二日放榜，考生有足夠準備時間可銜接大學九月中旬開學。
聯合報
擋Delta「阻絕境外 管控境內」 侯鄭喊入境兩篩
昨天新增六十名本土個案、三例死亡案例，雙雙創下四十四天三級警戒以來新低紀錄。指揮中心指揮官陳時中表示，案件數較少，應和周末採檢人數較少有關，但確定整體發病病例往下走，是好現象。不過，周末人流有些增加，則是隱憂。
彭博全球防疫韌性排名 我慘摔第44
彭博資訊去年起製作「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），每月底公布最新結果。台灣五月爆發本土疫情後，由全球第五名退至第十五名，本月廿八日公布的最新排名中，台灣在五十三個主要經濟體中慘摔至四十四名，在四項評分指標中，都拿到意味「較差」的橘紅色成績，其中「航班載客力」排名墊底。
中國時報
追傳播鏈 秘魯嬤送醫前與鄰交談
秘魯返台祖孫在屏東引爆Delta病毒群聚感染，外界對正在居家檢疫期間的祖孫，如何將病毒傳播到其他人匪夷所思。據傳，這對祖孫6月14日傳出有症狀送醫採檢時，在走上救護車前的關鍵數分鐘，曾與鄰居短暫交談，是否因此傳播？仍待釐清。
屏檢打假訊息 枋山芒果激增5000訂單
屏東有果農確診，網路即出現「屏東農產會沾染病毒」的假訊息，引發枋山芒果退訂潮，屏東地檢署28日剪報分他字案偵辦。不過，芒果遭退訂消息曝光後，引來不少力挺果農動作，枋山農會訂單暴增，農民直言「心情好像在洗三溫暖。」