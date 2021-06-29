本土＋60 三級警戒新低 自購41萬劑莫德納明抵台

我國自購莫德納疫苗第三批四十一萬劑將於明（三十）日抵台。（資料照）

2021/06/29 05:30

死亡降至3例 病例仍集中雙北

〔記者鄒景雯、姚介修、林惠琴、吳柏軒／台北報導〕昨日新增六十例本土武漢肺炎、死亡增三例，為三級警戒以來最低！新增確診仍集中在群聚案頻傳的雙北、高佔五十五例，日前爆發移工群聚案的苗栗則歸零、前進指揮所宣布解編。而本報昨也領先報導，我國自購莫德納疫苗第三批四十一萬劑將於明（三十）日抵台，中央疫情指揮官陳時中證實指出，這批疫苗明天下午抵台將對外公布。

疫情趨緩 週末人流增加是隱憂

昨新增確診，仍以新北市三十三例、台北市二十二例最多，其餘桃園兩例，基隆、南投及彰化各一例。陳時中指出，疫情趨勢往下走，是好現象，但近期週末人流增加是隱憂，民眾需保持防疫警覺。

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一度爆發電子廠移工群聚而由中央派員協助的苗栗，陳時中昨則宣布，苗栗疫情已獲控制，前進指揮所正式解編，後續由主管部會督導各工廠復工的防疫作為。

首劑疫苗涵蓋率 拚八月達30％

另一好消息是我國自購五百萬劑莫德納疫苗，第三批四十一萬劑，將在明日由長榮班機自阿姆斯特丹送抵台灣。我國自購莫德納前兩批已到三十九萬劑，加上明天抵台將達八十萬劑；而三月迄今，包括ＡＺ及莫德納，累計到貨將達五二六．六萬劑。

陳時中強調，要讓染疫風險較高、社會安全必需人員，以及重症、致死率高族群先打，也會儘快擴大其他族群接種。

國內疫苗接種已逾一九二萬人次、破八％；指揮中心規劃，國內外採購疫苗陸續到貨，目標八月底一劑施打率可達三十％。

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