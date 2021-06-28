健身房紓困困難 何志偉籲政府介入協助

健身產業遭銀行認定高風險，貸款困難。何志偉呼籲相關單位確實協助業者度過難關，「莫讓健身產業成慘業」、「教練成孤兒、產業淪皮球」。（資料照）

2021/06/28 21:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委何志偉今與健身房業者召開記者會指出，健身房業者紓困面臨3大困難：體育署紓困申請進度宛如黑幕，紓困行業緩不濟急；自由教練難以證明收入受損紓困成空氣大餅，看的到吃不到；健身產業遭銀行認定高風險，貸款困難。何志偉呼籲相關單位確實的協助業者度過難關，「莫讓健身產業成慘業」、「教練成孤兒、產業淪皮球」。

疫情當前，政府為防疫宣布關閉健身房。根據財政部統計，2017年全台健身房369家，2018年482家，2019年截至10月共597家。世界健身（World Gym）至2019年的會員數約40萬，「健身工廠」會員數20萬，兩健身巨頭總計會員數約60萬，佔國內運動健身人口的2/3，顯見健身產業在台蓬勃發展中。

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何志偉今指出，經業者陳情，發現教育部當前設置的紓困申請網站上，完全無法顯示當前的申請進度，即便業者致電體育署紓困專線，按照專線人員指示操作，對於申請進度仍然只有「申請成功」，但是否在審閱中、是否被退件、何時核發金額完全沒有顯示，更不用說查詢功能，業者在教育部開放紓困的第一天就申請至今，仍然無消無息，對照業者的熱鍋上螞蟻，教育部儼然是坐在辦公室不喊熱。而自由教練的部分，紓困條件是「沒有在任何單位全職，並以110年3月至4月平均收入或108年度同月之酬勞減少50%以上」為基準，然許多健身教練與健身房是屬於承攬制度，與雇主不存有聘僱關係。

何志偉指出，當前自由教練遇到的困難其實都可以仰賴「簽切結書」來做證明，就法律效果來說，切結書不可做假，否則會有偽造文書、詐欺等問題．如果去年的紓困可以用切結書讓民眾領到救命錢，今年為什麼不可以？請各機關是時候放下各司其職的心態，讓民眾用最簡便的方式完成紓困行政作業。

打鐵健身執行長呂宇晟提出，健身房業者在與銀行申請相關紓困貸款屢遭刁難，因各大銀行將健身產業列為高風險產業已行之多年，只能給予業者小額貸款，甚至有發生業者無法提供7月中才能申請之營業人銷售額與稅額申報書（401、403）而遭拒絕申貸，再再顯示產業歧視與不公。

何志偉表示，業者貸款困難，應由政府介入協助處理，經濟部應提出信保專案，由政府協助業者向銀行擔保，使業者免遭銀行拒絕申貸。而教育部已表明，因了解在體育事業紓困補助中應檢附之401、403報表在7月中才能申請，故可給予業者事後補件之條件，教育部尚能如此放寬，金管會、財政部應主動協助業者向銀行端溝通放寬補件要求，或請銀行提供切結書以保補件無誤。

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