為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網購食品正夯 消保處提醒：生鮮沒有7天無條件退貨權益

    消保處提醒消費者，網購生鮮沒有7天無條件退貨權益；圖為嘉義縣中埔鄉農會蔬菜箱。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    消保處提醒消費者，網購生鮮沒有7天無條件退貨權益；圖為嘉義縣中埔鄉農會蔬菜箱。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    2021/06/28 18:53

    〔記者羅綺／台北報導〕國內疫情嚴峻，民眾為避免到市場或賣場採購造成群聚，多改以網路購買食品，行政院消費者保護處特別提醒消費者，上網採購食品應慎選有信譽的賣家及平台，收到貨品後應踐行檢查程序，如有瑕疵或過期應拍照存證，以保障自身權益，並要注意生鮮食品沒有7天無條件退貨的權益。

    消保處表示，消費者網購食品除應瞭解網站或網頁有無依照食品安全衛生管理法的規定，標示食品的品名、製造廠商、內容物、淨重、添加物及有效日期等資訊外，也應在收貨後立即檢查有無瑕疵。

    消保處說明，消費者收到網購的食品時，應立即檢視食品是否有瑕疵或過期，如有問題應即時錄影或拍照存證，並保留食品網頁的廣告資料，發生爭議時才有利舉證。

    此外，疫情期間出貨量大增，容易造成物流塞車，消費者購買冷藏（凍）食品應特別留意，如發現冷凍食品有脫水狀態，或冷藏食品送達時溫度不足，因而造成毀損情形，均可向業者要求退貨、退款或重寄商品。

    消保處特別提醒消費者注意，生鮮食品沒有7日無條件退貨的權益；消保處說，通訊交易依《消費者保護法》規定享有7日無條件退貨的權利，但易於腐敗、保存期限較短的生鮮食品，屬於合理例外情事，如經業者於網站告知，則排除猶豫期的適用，無法享有7日無條件退貨的權利。

    消保處建議消費者，透過網路訂購食品時，應慎選安全有信譽的賣家與平台，避免買到過期、斤兩不足、來源不明或標示不清的商品，如發生消費糾紛，也不致於求償無門。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宅在家追劇引消費糾紛 消保處統計：退費爭議最多
    2021/06/24 15:06

    宅在家追劇引消費糾紛 消保處統計：退費爭議最多
    防疫宅居新生活 電商平台：生鮮、食品需求爆棚成長近4倍
    2021/06/17 13:44

    防疫宅居新生活 電商平台：生鮮、食品需求爆棚成長近4倍

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    台南生鮮宅配銷售雙週破千萬 即起醫護警消9折優惠
    2021/06/10 17:50

    台南生鮮宅配銷售雙週破千萬 即起醫護警消9折優惠
    健康網》生鮮宅配超方便！ 食藥署：溫控不佳易腐敗變質
    2021/04/28 19:20

    健康網》生鮮宅配超方便！ 食藥署：溫控不佳易腐敗變質

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/28 09:24

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/28 09:03

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 16:56

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/28 14:23

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播