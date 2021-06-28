移動式正壓篩檢站 國際扶輪社首座捐大千醫院

國際扶輪社所捐贈移動式正壓篩檢站，讓醫護人員在安全舒適環境，進行快速採檢，提升防疫量能。（記者張勳騰攝）

2021/06/28 12:01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣電子廠陸續傳出移工感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），疫情嚴峻，國際扶輪社號召社友組成專業團隊，成功打造出移動式正壓篩檢站，將致贈苗栗縣5家醫院，首座今天捐贈給苗栗市大千醫院；苗栗縣長徐耀昌指出，移動式正壓篩檢站將協助醫院進行快速採檢，提升防疫量能。

苗栗縣電子廠爆發移工群聚感染後，苗栗縣相關單位陸續啟動社區篩檢，然而苗栗各大醫院及衛生所臨時設立的篩檢站，都是在戶外簡單搭棚加塑膠隔板沒有空調，現在正值夏天，對於穿戴全套防護隔離衣的醫護人員來說，汗流浹背的篩檢工作很是辛苦。

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國際扶輪社因而號召社友，組成包括無塵室、機電、鐵件、設計的專業團隊，成功打造出移動式正壓篩檢站，同時具有正壓防護、採檢量高、空調舒適、行動自如等特性，每台造價30多萬元。

苗栗市大千醫院外科醫師、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥得知此事後，立即與立法委員賴香伶及扶輪苗栗和平社長池翊綸等人共同努力，向衛福部及扶輪總監們極力爭取，由國際扶輪社捐贈苗栗縣大千、為恭、部苗、李綜合、通霄光田醫院各一台。

大千醫院是扶輪篩檢站安裝的第一批醫院，今天的啟用儀式，由苗栗縣長徐耀昌、立委賴香伶、國際扶輪社3501地區總監吳德坤、苗縣府衛生局長張蕊仙、大千綜合醫院總裁徐千剛等人共同主持。

徐耀昌與賴香伶等人期許5家醫院移動式正壓篩檢站成立後，能為醫護人員提供安全舒適的採檢環境，更可以機動有效率的提升篩檢量能，全面阻斷武漢肺炎疫情在苗栗擴散。

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國際扶輪社捐贈移動式正壓篩檢站，首座捐給苗栗市大千醫院。（記者張勳騰攝）

國際扶輪社捐贈移動式正壓篩檢站，首座捐給苗栗市大千醫院，由縣長徐耀昌（左三）、立委賴香伶（左二）等人，主持捐贈啟用儀式。（記者張勳騰攝）

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