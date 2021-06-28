《勸世三姊妹》飆國罵雲林虎尾興中里 在地前議員建議「洗門風」

音樂劇《勸世三姊妹》，飆國罵內容直接指名「雲林虎尾鎮尾寮興中里」，許多當地居民無法接受。（翻攝自蔡秋敏臉書）

2021/06/28 11:50

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕躍演音樂劇團在網路發表音樂劇《勸世三姊妹》，飆國罵的演出內容直接指名「雲林虎尾興中里」，引起雲林縣虎尾鎮地方強烈反彈，虎尾在地的行政院政策顧問蔡秋敏今天凌晨貼文建議劇團，在演出的最後為興中里發糖果「洗門風」。

《勸世三姊妹》音樂劇一開頭，女子詢問一名男子，「你祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號」，男子回答是後，女子飆出8字國罵，開始演唱的內容更稱男主角「放某放仔放一堆債…」，讓該住址真實住戶「蔡先生」氣炸，考慮提告，虎尾鎮興中里民也不滿的認為村里遭到污名化，揚言提告。

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躍演藝術總監《勸世三姊妹》導演曾慧誠昨天臉書貼文道歉，住家距離受害蔡先生僅數百公尺的行政院政策顧問蔡秋敏表示，兩、三天來接到民眾轉傳該影片不下300次，不少民眾反應興中里「這下子紅了！也黑了！」她則認為，「藝術創作可以自由，但前提是不傷害人。」「藝術有多種表現形式，粗鄙可以，髒話沒問題，但不能高舉藝術創作之名傷害別人。劇中呈現的地方及地址都確實存在，以負面的表現方式傷害在地人民，這已經超出了藝術創作自由的界線。

劇裡的開場曲已經不是一般的口頭禪國罵，而是要打架之前意圖激怒對方的粗鄙語言，雖然劇團售票訊息有註明「建議7歲以上觀眾觀賞」。但在臉書LINE等網路公眾平台上播放相當不合適。

蔡秋敏表示，興中里民的憤怒她能理解，第一時間自己也是氣炸了，但仇恨不能解決問題，她建議劇團在演出的最後為興中里發糖果為蔡姓屋主及興中里「洗門風」，講述事件過程並為錯誤道歉，讓藝術創作和現實結合，希望將衝突事件演變成藝術與地方連結的契機。

「洗門風」是早年台灣用作懲罰破壞婚姻或名譽的人，自認理屈的人公開到對方家裡賠罪，象徵還給對方清白，後來演變成各種公開賠罪的儀式，如辦流水席、請全村的人飲茶、飲酒、抽菸、喫檳榔，甚至在公共場合下跪等，最早是夫家方在發現新娶之婦非處女後，要求女方娘家所作的賠償方式，後來衍伸至對於通姦者、誹謗者甚至過失傷人等的懲罰。

蔡秋敏建議劇團演出最後為興中里「洗門風」。（翻攝自蔡秋敏臉書）

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