秘魯返台祖孫疫調歸台中？中市府：向來均由居檢地縣市居家關懷

秘魯祖孫確診印度變種病毒，中市府提醒民眾注竟防疫。（圖：市府提供）

2021/06/27 22:44

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秘魯祖孫14日即確診卻未疫調 屏縣府︰應由中市負責

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內首傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta確診個案，且已造成12人確診，自秘魯返國的確診祖孫在屏東枋山居家檢疫間發病確診，屏東縣府今（27）日卻指出，國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市，因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理；台中市政府則指出，這對祖孫自秘魯返台，直接到屏東娘家居家檢疫，向來均由當地縣府居家關懷，若確診也由當地縣市政府協助就醫及疫調，台中市向來以此辦理相關疫調，不以戶籍地區分。

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台中市衛生局長曾梓展下午在台中市防疫記者會中曾提醒市民務必注意印度變種病毒的威脅，並說明確診祖孫自秘魯入境後，在桃園機場搭乘防疫計程車直接前往屏東娘家進行14天居家檢疫（6月6日至20日），中途並未停留台中市。兩案在居家檢疫期間6月14日出現症狀、採檢確診，已由居家檢疫所在管理單位屏東縣政府衛生局安排住院治療中。

不過，屏東縣政府表示，境外移入祖孫6/6自秘魯返國，搭防疫計程車直奔屏東縣枋山鄉居家檢疫，屏東縣政府接獲民政體系通知後，啟動電話居家關懷，得知2人有症狀後通知救護車送醫，14日確診收治，因為案主是境外移入，由中央流行疫情指揮中心於15日列在境外移入案例公告，不計入縣市案例。

屏東縣衛生局指出，確認境外移入個案確診後立即在「傳染病通報系統」登載，依照規定，一般國人若為境外移入個案，通報至發病前14天期間均居住於境外，則以出境前居住地為原則，個案居住地填寫為台中市；因此，疫調主責在系統通報後由台中市接手處理。

針對屏東縣府的說法，外界質疑屏東縣府甩鍋，台中市衛生局指出，祖孫雖出國前設籍台中市，但返國後個案從桃園6月6號入境後，選擇直接到屏東娘家居家檢疫，居家檢疫期間是6月6號到20號，檢疫地點是屏東縣枋山鄉，按中央規定，居家關懷由當地縣市政府處理。

衛生局強調，「同島一命」，台中市也有外縣市居民在台中居家檢疫甚至確診者，台中市向來均按照中央規定，給予居家關懷及後續的醫療處理。

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