為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民眾黨質疑安心上工支援防疫沒打疫苗 南市府︰堅持照順位施打

    台南傳統市場依規定執行實聯制防疫措施，圖為東區崇德市場。（記者蔡文居攝）

    台南傳統市場依規定執行實聯制防疫措施，圖為東區崇德市場。（記者蔡文居攝）

    2021/06/27 16:52

    首次上稿09:38
    更新時間16:52

    〔記者蔡文居／台南報導〕勞動部為穩定就業推出「安心即時上工計畫」，台南市政府運用計畫聘用臨時人員支援防疫工作，部分人員被安排前往傳統市場或特定場所協助量測體溫等工作。台灣民眾黨台南市黨部今天表示，接獲民眾陳情指支援防疫工作卻未納入疫苗施打對象，對可能的染疫風險感到恐懼。

    台南市政府今天下午在防疫記者會上反擊說，南市府堅持依照順序為第一線防疫人員工作人員施打疫苗，這是一直堅守的基本原則，因此南市不會發生像好心肝這樣的類似事件。

    台灣民眾黨台南市黨部北區主任江明宗表示，台南市政府將大量在辦公室工作的員工列為第二類防疫人員，陸續完成疫苗施打，但實際被安排在高風險現場協助防疫工作的臨時人員卻被忽略，台南市政府的安排明顯不合理。

    江明宗說，這些臨時人員在群聚場合長時間工作卻沒有疫苗保護，屏東又爆發印度「Delta」變種病毒的確診病例，染疫風險明顯提高，呼籲台南市政府應該盡快讓支援第一線的所有人員接種疫苗，或是將未接種疫苗的人員安排在低風險工作中，避免成為台南的防疫破口。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    潘孟安發文勿汙名化屏東 「屏東女兒」蔡英文留言︰為故鄉加油
    2021/06/27 09:31

    潘孟安發文勿汙名化屏東 「屏東女兒」蔡英文留言︰為故鄉加油
    高雄啟動「枋山專案」 衛生局：6日後枋山接觸史者到7醫院快篩
    2021/06/27 09:26

    高雄啟動「枋山專案」 衛生局：6日後枋山接觸史者到7醫院快篩

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    圍堵Delta病毒》屏東兩村全面施打疫苗首日篩檢滿載
    2021/06/27 08:29

    圍堵Delta病毒》屏東兩村全面施打疫苗首日篩檢滿載
    圍堵Delta病毒 屏東枋山將增設篩檢站 今快篩1陽性PCR為陰
    2021/06/26 19:44

    圍堵Delta病毒 屏東枋山將增設篩檢站 今快篩1陽性PCR為陰

    兼顧領息雙收益策略
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/27 15:37

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/27 09:12

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/27 09:10

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地
    2021/06/27 15:32

    台南爆增8例為家族群聚感染 足跡有安南區市場、全聯等多地

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播