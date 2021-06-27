民眾黨質疑安心上工支援防疫沒打疫苗 南市府︰堅持照順位施打

台南傳統市場依規定執行實聯制防疫措施，圖為東區崇德市場。（記者蔡文居攝）

2021/06/27 16:52

首次上稿09:38

更新時間16:52

〔記者蔡文居／台南報導〕勞動部為穩定就業推出「安心即時上工計畫」，台南市政府運用計畫聘用臨時人員支援防疫工作，部分人員被安排前往傳統市場或特定場所協助量測體溫等工作。台灣民眾黨台南市黨部今天表示，接獲民眾陳情指支援防疫工作卻未納入疫苗施打對象，對可能的染疫風險感到恐懼。

台南市政府今天下午在防疫記者會上反擊說，南市府堅持依照順序為第一線防疫人員工作人員施打疫苗，這是一直堅守的基本原則，因此南市不會發生像好心肝這樣的類似事件。

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台灣民眾黨台南市黨部北區主任江明宗表示，台南市政府將大量在辦公室工作的員工列為第二類防疫人員，陸續完成疫苗施打，但實際被安排在高風險現場協助防疫工作的臨時人員卻被忽略，台南市政府的安排明顯不合理。

江明宗說，這些臨時人員在群聚場合長時間工作卻沒有疫苗保護，屏東又爆發印度「Delta」變種病毒的確診病例，染疫風險明顯提高，呼籲台南市政府應該盡快讓支援第一線的所有人員接種疫苗，或是將未接種疫苗的人員安排在低風險工作中，避免成為台南的防疫破口。

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