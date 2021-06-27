西南風增強！中南部今日需慎防雨勢 北東高溫可達35度

受西南風增強影響，中南部地區降雨機率高，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部部分區域可能達到豪雨等級。（資料照）

2021/06/27 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕今日受西南風增強影響，位於迎風面的中南部地區降雨機率高，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨型態易有短延時強降雨，南部地區天氣最不穩定，在一波波雨勢下，部分區域可能達到豪雨等級。北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後亦有局部較大雨勢發生。

今日各地溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區高溫33至35度，沒下雨時感受較為悶熱，在東南部地區有可能發生焚風。

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今日空氣品質方面，環境風場為偏西南風，各地擴散條件佳，且迎風面中南部地區降雨機率高，空氣污染物受降雨洗除作用影響，空氣品質良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。

週一至週三（28日至30日）西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，苗栗以南地區也有局部短暫陣雨或雷雨，留意中南部地區易有短延時強降雨，其中週一上午以前，南部地區有機率發生局部豪雨，北部及東半部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部地區則高溫炎熱，局部地區甚至有36度以上高溫。

週四、週五（7月1日、2日）西南風稍減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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