中國突襲式禁台灣鳳梨！各國網友紛喊讚：賣給我們

2021/02/27 00:08

〔即時新聞/綜合報導〕中國26日突然宣布,台灣鳳梨有病蟲害問題,3月1日起暫停進口,引發外界質疑根本就是「政治封殺」,在社群網路掀起討論。對此,各國網友也紛紛喊「賣給我們」!

中國海關26日宣布,因為台灣鳳梨有病蟲害問題,3月1日起暫停進口。對此,我總統蔡英文除了嚴正澄清台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79%,也譴責中國此非正常貿易考量「對正常的貿易往來,一點幫助都沒有」。

請繼續往下閱讀...

各國媒體也紛紛報導此事,部分媒體更直言,中國會透過貿易手段來實現政策,就如同中國對澳洲做的事情一樣。日媒也報導,台灣雖每年只有約1/9的鳳梨出口,但其中有超過9成是出口到中國,擔心此將衝擊台灣鳳梨農。

對此,日本網友紛紛在社群網路相關新聞下方留言,「台灣的農產品可以放心食用,希望能大量進口」、「能夠藉此機會進口更多到日本嗎?台灣的鳳梨真的太好了」、「如果不賣中國,就可以進口到其他國家!」、「台灣的水果非常甜美,且食安令人放心,如果能進口更多,我會非常高興」。

加拿大智庫MLI資深研究員寇謐將(J. Michael Cole)26日在臉書分享相關新聞說,中國用其貫手法,突然宣布禁止進口台灣的鳳梨,毫無疑問,這是對台灣選擇民主而做出的懲罰,寇謐將呼籲網友鼓勵台灣的鳳梨農,一起來買鳳梨,文末還以中文標註「台獨鳳梨」。

此外,外交部、蔡英文紛紛在推特分享台灣鳳梨的遭遇,相關貼文下方,網友紛紛留言,「送到加拿大」、「拜託賣給捷克,這邊鳳梨不好吃」、「拜託送給我吃」、「賣給加拿大或韓國;在我看來,是出口給其他國家的好時機,何不這麼做?」、「賣日本,他們會出3倍的價格買;賣加拿大,我願意出4倍的價格」、「希望我們德國也買得到」、「把它們賣給丹麥!」、「賣給印度」、「我很樂意買衣打!你們有運到法國嗎,或是開放邊境讓我去台灣」、「寄給我,我在倫敦」、「別擔心,大部分香港人、所有自由國家的人都喜歡台灣水果」。

The ban on #Taiwan pineapples by #China flies in the face of rules-based, free & fair trade. The fruit is of the highest quality & meets the strictest international certification standards. We call on #Beijing to reverse the decision! pic.twitter.com/DQxjVlkY0G