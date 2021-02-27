中國突襲式禁台灣鳳梨！各國網友紛喊讚：賣給我們

中國26日突然宣布，起台灣鳳梨有病蟲害問題，從3月1日暫停進口，引發外界質疑根本就是「政治封殺」。（資料照，記者林宜樟攝）

2021/02/27 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國26日突然宣布，台灣鳳梨有病蟲害問題，3月1日起暫停進口，引發外界質疑根本就是「政治封殺」，在社群網路掀起討論。對此，各國網友也紛紛喊「賣給我們」！

中國海關26日宣布，因為台灣鳳梨有病蟲害問題，3月1日起暫停進口。對此，我總統蔡英文除了嚴正澄清台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79％，也譴責中國此非正常貿易考量「對正常的貿易往來，一點幫助都沒有」。

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各國媒體也紛紛報導此事，部分媒體更直言，中國會透過貿易手段來實現政策，就如同中國對澳洲做的事情一樣。日媒也報導，台灣雖每年只有約1/9的鳳梨出口，但其中有超過9成是出口到中國，擔心此將衝擊台灣鳳梨農。

對此，日本網友紛紛在社群網路相關新聞下方留言，「台灣的農產品可以放心食用，希望能大量進口」、「能夠藉此機會進口更多到日本嗎？台灣的鳳梨真的太好了」、「如果不賣中國，就可以進口到其他國家！」、「台灣的水果非常甜美，且食安令人放心，如果能進口更多，我會非常高興」。

加拿大智庫MLI資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）26日在臉書分享相關新聞說，中國用其貫手法，突然宣布禁止進口台灣的鳳梨，毫無疑問，這是對台灣選擇民主而做出的懲罰，寇謐將呼籲網友鼓勵台灣的鳳梨農，一起來買鳳梨，文末還以中文標註「台獨鳳梨」。

此外，外交部、蔡英文紛紛在推特分享台灣鳳梨的遭遇，相關貼文下方，網友紛紛留言，「送到加拿大」、「拜託賣給捷克，這邊鳳梨不好吃」、「拜託送給我吃」、「賣給加拿大或韓國；在我看來，是出口給其他國家的好時機，何不這麼做？」、「賣日本，他們會出3倍的價格買；賣加拿大，我願意出4倍的價格」、「希望我們德國也買得到」、「把它們賣給丹麥！」、「賣給印度」、「我很樂意買衣打！你們有運到法國嗎，或是開放邊境讓我去台灣」、「寄給我，我在倫敦」、「別擔心，大部分香港人、所有自由國家的人都喜歡台灣水果」。

The ban on #Taiwan pineapples by #China flies in the face of rules-based, free & fair trade. The fruit is of the highest quality & meets the strictest international certification standards. We call on #Beijing to reverse the decision! pic.twitter.com/DQxjVlkY0G — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） February 26, 2021

After Australian wine, unfair Chinese trade practices are now targeting #Taiwanese ????pineapples????. But that won’t stop us. Whether in a smoothie, a cake, or freshly cut on a plate, our pineapples always hit the spot. Support our farmers & enjoy delicious Taiwanese fruit! pic.twitter.com/QnVJzyNiDL — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） February 26, 2021

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