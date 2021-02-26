全台獨有！花壇白沙坑扛燈排鬧元宵 193年未中斷

彰化縣長王惠美和地方首長一起扛神轎遶境，為193年歷史的花壇白沙坑扛燈排活動，寫下防疫也傳承百年民俗的記錄。（記者張聰秋攝）

2021/02/26 21:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚元宵夜，193年歷史的彰化縣花壇鄉白沙坑扛燈排鬧元宵活動，晚上進入重頭戲，縣長王惠美掌福德老爺神轎盛大出廟，遶境文德宮轄區文德村整個村莊，煙火、鞭炮齊放，哨角隊引領帶隊，沿途鑼鼓喧天，人潮絡繹不絕，圓滿延續了連戰亂都扛燈排的百年民俗文化活動，沒有因為疫情而中斷。

接連3天活動，今天元宵夜是扛燈排最後1天，前2天隊伍先遶境白沙村、長沙村，今晚遶境文德村，由縣長王惠美扛福德老爺神轎，引領遶境隊伍從廟前廣場出發走彰員路再遶境村內大街小巷，隊伍出發前，各宮廟陣頭和代表各庄落姓氏也被稱為「字姓燈」的燈排，依照古禮在廟前向福德老爺彎腰鞠躬行禮，燃放鞭炮、撒紙錢，大批信徒簇擁而上，場面熱鬧滾滾。

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因應疫情啟動防疫，參加者人人配戴口罩，除了哨角隊因為要吹哨，必須拿下口罩，其他人都把口罩戴好戴滿，也為193年民俗活動，寫下傳奇的記錄。縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭等人祭拜福德正神，隨即由王惠美掌福德老爺神轎，並與今年參與的13座燈排展開燈排繞境，一起祈求平安幸福。

王惠美說，今天是元宵節也是小過年，祝福大家牛年行大運、牛年旺旺來，花壇文德宮的「白沙坑迎燈排」，從清朝開始至今已有193年歷史，廟裡供奉的福德老爺是全國唯一戴烏紗帽的土地公，神尊已有300多年歷史，期望福德老爺賜福給廣大信眾福氣，保佑大家平安。

3天遶境活動今夜12點結束，廣場漂亮的燈籠和花燈展飾則至3月1日止。

193年歷史的彰化縣花壇白沙坑扛燈排活動，今夜壓軸進行扛燈排遶境賜福，如船隻造型的燈排高舉在上，地面紙錢滿地，古習俗原汁原味。（記者張聰秋攝）

隊伍出發前向福德老爺行禮。（記者張聰秋攝）

神轎搭配LED燈飾格外美麗。（記者張聰秋攝）

燈排用各種不同生肖妝點，今年是牛年，牛燈籠相當吸睛。（記者張聰秋攝）

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