謠言終結站》網傳「晚上運動傷身」？查核中心闢謠

近日網傳，最適合運動的時間是白天到下午，而晚上最好不要鍛練，因為這樣不僅傷身，也得不到鍛練效果。然而事實查核中心查證後指出，這些謠言皆是錯誤的。（資料照）

2021/02/26 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳鍛鍊要講究時間，最適合運動的時間是白天到下午，而晚上最好不要鍛練，因為這樣不僅傷身，也得不到鍛練效果。然而事實查核中心查證後指出，這些謠言都是錯誤的。

近日網路上流傳一則貼文指出，年輕人晚上健身、老人晚上跑步，其實都是在「找病受」。文中舉例，一位台北人每晚都會到球場運動，但兩年下來身體不但沒有變壯，反而頭暈失眠，血壓偏高。就醫後，醫生告訴他，「白天鍛鍊是養陽氣，晚上鍛鍊不僅得不到鍛練效果，還會傷身。」

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貼文也指出，就算是早上鍛鍊，也要等到太陽升起，因為古書《黃帝內經》也有主張早起鍛鍊要「必待日光」，隨著太陽的升降，身體的陽氣也會有升降，「一天也分四季，白天升發，像春夏一樣，可以運動可以出汗，晚上卻要收藏，像秋冬要養陰，要靜坐，要安寧。」

對此，台灣事實查核中心查證後，提出三點澄清。首先，以中醫觀點來看，白天需要養氣，晚上需要養陰，因此晚上並不適合做過度激烈的運動。不過可以做較為舒緩的運動，如瑜珈、走路等。第二，依照現今的生活型態，只要把握穩定運動的習慣，早上或晚上運動影響不大。不過應注意「睡前兩小時避免高強度」，以免影響睡眠。第三點則是，冬天氣溫較低，若太陽尚未升起就出門，室內外溫差大，易造成血管收縮，心血管患者要特別注意。

近日網傳，最適合運動的時間是白天到下午，而晚上最好不要鍛練，因為這樣不僅傷身，也得不到鍛練效果。然而事實查核中心查證後指出，這些謠言皆是錯誤的。（圖翻攝自台灣事實查核中心）

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