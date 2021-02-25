遏止秋刀魚荒 台日等8國同意漁獲量減4成

洋漁業秋刀魚季5月將展開，人力缺口卻不小，漁業署目前規劃3方案讓漁船得以補充人力，包含讓即將返台的捕魷魚漁船上的漁工延長聘用期，並可轉換雇主，或者完成檢疫重新補充人力等。（漁業署提供，中央社）

2021/02/25 22:53

〔中央社〕討論秋刀魚養護管理的國際線上會議今天閉幕，台灣、日本、中國、韓國等8國同意秋刀魚漁獲量刪減40%。

日本讀賣新聞報導，秋刀魚持續減少，有關秋刀魚的養護管理，北太平洋漁業委員會（NPFC）召開3天線上會議討論，台灣、中國、日本、韓國、俄羅斯等8國派代表與會。會議今天閉幕，與會國都同意秋刀魚漁獲量比目前刪減40%。

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目前在公約水域及沿岸國經濟水域的秋刀魚總漁獲量上限55萬6250噸將減為約33萬3750噸。新的規定從今年起開始適用，為期2年。

33萬3750公噸秋刀魚漁獲量當中，台灣、中國等在公海捕撈的漁獲量是19萬8000噸（目前是33萬噸）；日本與俄羅斯的專屬海域（EEZ）漁獲量是13萬5750噸（目前是22萬6250噸）。

上一次北太平洋漁業委員會討論秋刀魚養護管理的會議於2019年夏天召開，首度作出應規範漁獲量的新措施。規定2020年在公約水域及沿岸國經濟水域的秋刀魚總漁獲量約55萬噸，公約水域漁獲量以33萬噸為上限。

日本認為，秋刀魚在游到日本近海之前，在公海就被台灣、中國的漁船捕撈。近年來台灣、中國的秋刀魚漁獲量也是逐漸減少，各國對於秋刀魚荒都有危機感。

日本政府為了做好秋刀魚的養護，本次會議提議刪減秋刀魚的漁獲量。日本政府與會代表、農林水產省主管太田慎吾表示，達成刪減漁獲量的共識，算是往前跨一步，希望能持續做好（秋刀魚）資源管理措施。

日本2020年秋刀魚漁獲量是2萬9566噸，比2019年減少27%，連續2年創新低紀錄。

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