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    不再拍照快閃！地理中心碑擴建停車場留遊客

    埔里鎮地理中心碑周邊長期以來停車空間不足，淪為拍照後快閃景點。（記者佟振國攝）

    埔里鎮地理中心碑周邊長期以來停車空間不足，淪為拍照後快閃景點。（記者佟振國攝）

    2021/02/25 19:14

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮地理中心碑與虎頭山已正式納入日月潭國家風景區，但地理中心碑周邊長年停車空間不足，影響遊客停留意願，下車拍照後即快閃，交通部、日月潭風景區管理處與埔里公所今天會勘，計劃將國立埔里高工旁1.8公頃公兒用地，透過都市計畫變更為廣場與停車場並徵收興建大型平面停車場，相關經費中央將全力協助。

    台灣中心位於埔里鎮，地理中心碑也是全台唯一的景點，目前連同周邊虎頭山、鯉魚潭、地母廟等已納入日月潭國家風景區，但地理中心碑前的空間加上中山路沿線路邊僅有18個小型車停車格，以及5個大型車格，停車空間嚴重不足，也讓遊客無法長時間停留，往往下車拍照後即快閃。

    中心碑騎上從虎頭山 風景優美

    為解決地理中心碑停車問題，日管處去年曾有規劃在中心碑興建地下停車場，但工程開挖可能影響園區老樹安全，公所則是建議透過都市計畫通盤檢討方式，將鄰近埔里高工和平東路至中心路佔地1.8公頃的公兒36用地，變更為廣場與停車場用地，再徵收土地興建平面停車場，由停車場興建一座步道銜接地理中心碑與虎頭山的聯絡道路知安路，有效解決地理中心碑的停車問題，土地與工程經費還要進一步估算，地方則希望中央全力協助。

    交通部參事賴明煌今與日管處埔里站主任陳建仲、埔里鎮長廖志城會勘，賴明煌認為停車場興建計畫可行，將尋求其他方式減少地方配合款進行開發，減輕鎮公所的財政負擔，日後的養護管理再由公所負責，或是透過公共造產、民間合作開發，讓資源循環利用。

    此外，日管處也會在中心碑與虎頭山各興建遊客服務中心與管理站，提升2景點的遊憩品質，鎮長廖志城也希望停車場完成後，不僅供遊客停車，未來也能發展綠能載具，包括電動自行車等，讓遊客能騎上虎頭山，減少對環境、空氣的衝擊。

    虎頭山是飛行傘運動及賞景好去處，日管處未來將在地理中心碑、虎頭山分別興建遊客服務中心與管理站，提升遊憩品質。（記者佟振國攝）

    虎頭山是飛行傘運動及賞景好去處，日管處未來將在地理中心碑、虎頭山分別興建遊客服務中心與管理站，提升遊憩品質。（記者佟振國攝）

    交通部參事賴明煌（左）、埔里鎮長廖志城（中）、日管處埔里站主任陳建仲（右）今會勘地理中心碑，研商取得停車場用地方案。（記者佟振國攝）

    交通部參事賴明煌（左）、埔里鎮長廖志城（中）、日管處埔里站主任陳建仲（右）今會勘地理中心碑，研商取得停車場用地方案。（記者佟振國攝）

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