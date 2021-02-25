獨家》疑選輸不認帳 虎尾農會總幹事遭建議解職

選後虎尾農會至今未通召開會員會表大會，疑因「不作為」遭農業處向農委會建請解任。（資料照）

2021/02/25 11:46

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕農會基層選舉結束，雲林縣多數鄉鎮市已陸續召開會員代表大會，唯獨現任陣營席次落後的虎尾農會疑似「以拖待變」，至今不願召開會員代表大會，知情人士透露，雲林縣政府農業處已函請農委會依農會法規定，建議解除黃鈺惠總幹事職務；對此，農業處表示，不便表達意見；黃鈺惠則表示，已向農業處解釋。

全國各鄉鎮市基層農會於21日舉辦會員代表大會選舉，虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠長期和理事長丁榮義陣營不睦，這次選舉雖然有立委蘇治芬背後力挺，但仍敗下陣來。

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依農會法規定，會員代表選舉過後必須召開代表大會，3月5日前成立理監事，並在3月15日前完成總幹事遴聘，在各鄉鎮市近日都已陸續召開代表大選聘任理監事，熟知內情人士表示，虎尾農會竟出現疑似「選輸不認帳」的情形，且22日當天上午行文農業處發出開會通知，下午又發文取消。

虎尾農會「不作為」方式引起爭議，會員代表當選者紛紛表達抗議，據傳農業處認為虎尾農會做法已嚴重傷害會員權益，已行文農委會要求依法解除虎尾農會總幹事黃鈺惠職務；對此，農業處不願證實。

黃鈺惠則證實，確實遭農業處建請處分，但22日上午發開會通知，下午又被取消，主要因為公文上頭忘了蓋理事長的章，已行文向農業處解釋，至於召開會員代表大會的日期，目前尚未決定。

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