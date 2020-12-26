6旬司機無師自通「造飛機」 打造迷你版747細件全都有

新竹縣新豐鄉民吳聲發在客機艙內裝有LED，接上電源，整個機身燈就亮起，猶如真實的客機艙內環境。（記者黃美珠攝）

2020/12/26 15:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉60歲的吊卡車司機吳聲發無師自通「造飛機」！他用回收白鐵參考網路747客機圖片，打造1架長、寬各約1.3公尺的迷你版747客機。除外型唯妙唯肖，機艙內的乘客、空服員座椅，行李架、液晶電視架、飛機駕駛艙內環形舵輪、上下層客艙樓梯等細部裝置無不細膩，艙內綻放的LED燈宛如真實客機環境。

新竹縣新豐鄉民吳聲發（前排左2）無師自通打造的747客機，民進黨縣議員吳傳地（前左1）和眾親友們都豎起大拇指喊「讚啦！」（記者黃美珠攝）

民進黨籍縣議員吳傳地說，果然高手在民間！他原試圖幫吳聲發爭取明年在新竹市的台灣燈會亮相，最後雖因展場設計已定而失之交臂，但仍將替這個麻雀雖小卻五臟俱全的747「客機花燈」爭取明年元宵節前後，在新竹縣內大型燈會展出的機會，以此鼓勵鄉親不論年齡大家一起來玩創意。

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客機艙內的LED亮起後，整架迷你747就儼然是一個客機花燈。（記者黃美珠攝）

吳聲發雖將邁入銀髮，內心仍藏著一個小男生。他說，過去為了生活沒太多機會，但確曾像小男孩一樣，自己組裝過模型車和模型飛機。

新竹縣鄉親吳聲發所做的迷你747客機，就連駕駛艙內的陳設也清楚呈現。（記者黃美珠攝）

近年他看到別人手做飛機，想到工作上常代回收處理一堆白鐵，空擺著也是浪費，於是起心動念「來造飛機吧」！

空服員的座椅。（記者黃美珠攝）

去年10月他付諸行動。先用砂輪機切片，把前述白鐵整理出自己所需的尺寸、大小。接著用雷射切割，做出機身上大大小小的艙門和艙窗，一邊也繼續手做打造艙內的座椅、行李架、液晶架、樓梯、駕駛艙、洗手間等細件。

客艙座椅前方的液晶架、頭頂上方的行李艙也都細膩呈現。（記者黃美珠攝）

為了做出機身、機鼻美麗的弧線，他在熟識的機械廠幫忙下，用滾筒滾出前述線條。最後再把這些物件逐一仔細地氬焊合體，終於在近日組裝完成，只剩下補土、烤漆便大功告成，就連落地用的機輪也能配合而前後上下。

客艙座椅前方的液晶架、頭頂上方的行李艙也都細膩呈現。（記者黃美珠攝）

吳聲發僅憑想像就用雙手成功「造飛機」的消息在地方傳為美談，縣議員吳傳地獲悉前往一訪，發現無論是細膩的做工，或是吳聲發勇於挑戰的勇氣，都很值得被人看到。所以透過新竹市議員曾資程詢問，看看有無機會在明年的台灣燈會上展出，可惜無緣。

上下客艙的樓梯。（記者黃美珠攝）

不過吳傳地想到新竹縣每年也有地方燈會，新埔鎮更在客家天穿日期間有「會移動的花燈」踩街秀。吳聲發打造的747飛機，包含支撐架總重約30公斤，很像縮小版的新埔「會移動的花燈車」，或許明年農曆年吳聲發也可以帶著這架747「飛機花燈」去新埔參加踩街秀。

新竹縣新豐鄉民吳聲發利用廢白鐵打造的747客機，總重約30公斤，他拉著就可移動，點燈後很像新埔有名的會移動花燈車。（記者黃美珠攝）

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