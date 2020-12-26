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    蘇治芬當媒人婆 雲林黑金剛土豆進軍超商

    立委蘇治芬（右）牽線，雲林黑金剛土豆進軍連鎖超商。（記者林國賢攝）

    立委蘇治芬（右）牽線，雲林黑金剛土豆進軍連鎖超商。（記者林國賢攝）

    2020/12/26 15:00

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣精緻農業生產合作社、農委會輔導以雲林地在黑金剛土豆開發「長老的花生」產品，經立委蘇治芬牽線，30日於全家便利商店開賣，帶動土豆整體銷售量，提升農民耕作利潤。

    臺灣農業經理人協會理事長謝萬來指出，為符合超商上架安全標準，在農糧署協助下購置「多功能雜糧色選機」，並結合虎尾科技大學蒐集及分析花生顏色選別的影像數據，發展花生或雜糧選別的AI系統，讓每顆產品花生都是「仁仁仁、飽飽飽」精選豆，相信能獲得消費者喜愛，成為超商熱賣商品。

    蘇治芬表示，在全家便利商店上架的產品，一定是優質的農產品，經過各種檢驗，很高興促成農民與超商直接合作，提升花生行銷能見度，提高農民銷售利基，賣向超商是第一步，將來會行銷到全世界。

    合作社經理李伊倫表示，超商上市新產品黑金剛花生仁有麻辣、蔥蒜2種口味，先由電腦精選大顆飽滿顏色深黑含有豐富花青素的黑金剛花生仁，好吃安全又可口。

    農糧署中區分署長姚士源表示，黑金剛土豆超商全面上市後，將可帶動黑金剛花生產業提升，穩定花生農民收入，建立契作生產模式、生產管理及品質管控等標準作業流程，後續導入可溯源履歷驗證，具備更強大競爭力。

    雲林黑金剛土豆進軍超商，建立新農產業模式。（記者林國賢攝）

    雲林黑金剛土豆進軍超商，建立新農產業模式。（記者林國賢攝）

    經過電腦篩選後，每顆土豆好吃又安全。（記者林國賢攝）

    經過電腦篩選後，每顆土豆好吃又安全。（記者林國賢攝）

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