4.3億中壢文化公園地下停車場將啟用 兒童駕駛訓練公園亮相

中壢文化地下停車場新完工亮相。（記者李容萍攝）

2020/10/26 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市耗資4.3億元、前年11月動工的中壢區文化公園地下停車場興建工程，前瞻基礎建設計畫補助1.8億元，也是桃園獲得前瞻補助首座完工啟用的停車場，已完工正進行驗收程序，預計今年11月中旬啟、初期先開放臨停，設有停車格329席，預計開放200席供月租戶停車使用，近日吸引超過400名民眾登記月租，在僧多粥少下，有車主質疑承租作業未公告，有黑箱作業之嫌。

對此，市府交通局停車管理工程科長魏光譽表示，文化公園地下停車場啟用後，預計每小時收費30元，12小時收費上限70元，月租原價3200元，啟用優惠前3個月月租費共3000元（每月1000元），吸引民眾登記踴躍，為求公平起見，將採公平抽籤決定月租優先順序，12月10日下午1點30分在停車場管理室前公開抽籤，有月租需求民眾31日下午5時前可向停車場經營廠商日月亭公司辦理實名登記，電話：（03）426-3520。

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文化公園地下停車場除採大量自然採光及自然通氣井設計，收納公園周圍台電設備箱，優化行人通行空間，場內有一充滿童趣的3D立體壁畫，是承攬廠商回饋設施，停車場地上設置活動平台、環形步道等設施，規劃設置市境首座文化兒童駕駛訓練公園，民眾帶幼兒車到公園遊玩可讓兒童在遊戲中，了解遵守交通規則和尊重行人的意義。

魏光譽提到，兒童駕駛訓練公園將設置饒富童趣的紅綠燈號置、停車格、左轉遵行、圓環遵行、停車再開及鐵路平交道的迷你標誌，地坪上設置斑馬線、停止線、左轉及停車格等標線，交通局正委外招租公園附設店鋪，未來店舖的營運廠商也會提供電動遊戲車供民眾租借作教育遊樂使用。

中壢文化地下停車場新完工亮相。（記者李容萍攝）

中壢文化地下停車場充滿童趣的3D立體壁畫，是承攬營運廠商回饋設施。（記者李容萍攝）

中壢文化兒童駕駛訓練公園正委外招租公園附設店鋪。（記者李容萍攝）

文化兒童駕駛訓練公園設置饒富童趣的紅綠燈號置、停車格、左轉遵行、圓環遵行、停車再開及鐵路平交道的迷你標誌。（記者李容萍攝）

文化兒童駕駛訓練公園設置饒富童趣的紅綠燈號置、停車格、左轉遵行、圓環遵行、停車再開及鐵路平交道的迷你標誌。（記者李容萍攝）

中壢區文化公園地下停車場上方規劃環形步道。（記者李容萍攝）

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