北市中山國中地下停車場追加預算案「有很大問題」 議會二度暫擱
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山國中新建綜合大樓地下停車場，北市府以停車位不足為由，打算追加3.4億元增建停車位，台北市議會本月2日審查該預算追加案疑雲重重，要求市府補行資料暫擱審查，市議會教育委員會今日上午再度審查，議員仍舊發現「有很大問題」，也直指市府補充資料太簡略，最後委員會要求市府說明追加預算的決策過程等相關資料，擱置此案擇日再審。
中山國中綜合大樓新建工程2017年通過預算7億9084萬元，工程分2期，其中地下兩層停車場提供288格停車位。北市府近日向議會提出3.4億元追加預算案，打算將原定開挖地下2層地下停車場，增挖地下第3層停車場，可增146個停車位，工程也增加7個月，但議員質疑圖利包商之嫌，2日議會教育委員會審查時暫擱此案。
請繼續往下閱讀...
教委會今早再度審查此追加預算案，教育局、停車管理工程處等官員列席報告。議員秦慧珠指出，上次審查提到增建停車位是家長提出，今日也沒回答是哪位家長，書面報告提到2015年評估、2017年編列預算，卻到2019年快蓋完才發現有機車停車的壓力，「我不懂，挖一層多3億元，只是增加機車停車位？用這幾句話就要說服大眾支持嗎？」
議員游淑慧也質疑，依照採購法規定，原招標目的出現未能預見情形，可追加契約以外工程，但該案出現什麼「未能預見」情形，沒看到市府說明，就直接決定擴充經費，還有2019年11月15日停車審議委員會委員審查增建案，當時審議資料還是2018年，並未提出要多挖一層的證據資料，不知道市府怎麼說服委員的。
教委會召集人、議員吳世正直呼，這個案子真是匪夷所思，停車審議委員會的資料竟然還是2018年的，真的很奇怪，難道市府是突然良心發現、要增加？他表示，288格停車位已是很大停車場，現在突然多挖一層，因此得要處理特殊地質、地下浮力的問題，導致追加如此多的預算，而且追加額度剛好不到總工程費的50％，就不用另外招標，「算得可真準」。
游淑慧建議，市府應立即向里內與社區居民、學校進行民調。秦慧珠也認為，既然市府提到爾後要落實公民參與，不如就這次就直接落實公民參噢，問問里長、居民的正反意見，市府這次提出資料也過於簡略，沒有說明誰提案追加、市府公文簽呈與決策過程是市長還是副市長、或是主秘，到底是誰應該要說明，她提議暫擱。
秦慧珠還諷刺說，台北藝術中心當時原包商理成營造，市長柯文哲硬是不給追加預算，把理成搞倒、理成宣布倒閉，後來柯文哲又編列追加預算發包給別的營造公司。最後吳世正裁示，該案暫擱，補充資料後擇日再審。