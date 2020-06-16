北市中山國中地下停車場追加預算案「有很大問題」 議會二度暫擱

台北市議會教育委員會審查中山國中綜合大樓地下停車場追加預算案，二度暫擱。（記者蔡亞樺翻攝）

2020-06-16 13:09:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山國中新建綜合大樓地下停車場，北市府以停車位不足為由，打算追加3.4億元增建停車位，台北市議會本月2日審查該預算追加案疑雲重重，要求市府補行資料暫擱審查，市議會教育委員會今日上午再度審查，議員仍舊發現「有很大問題」，也直指市府補充資料太簡略，最後委員會要求市府說明追加預算的決策過程等相關資料，擱置此案擇日再審。

中山國中綜合大樓新建工程2017年通過預算7億9084萬元，工程分2期，其中地下兩層停車場提供288格停車位。北市府近日向議會提出3.4億元追加預算案，打算將原定開挖地下2層地下停車場，增挖地下第3層停車場，可增146個停車位，工程也增加7個月，但議員質疑圖利包商之嫌，2日議會教育委員會審查時暫擱此案。

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教委會今早再度審查此追加預算案，教育局、停車管理工程處等官員列席報告。議員秦慧珠指出，上次審查提到增建停車位是家長提出，今日也沒回答是哪位家長，書面報告提到2015年評估、2017年編列預算，卻到2019年快蓋完才發現有機車停車的壓力，「我不懂，挖一層多3億元，只是增加機車停車位？用這幾句話就要說服大眾支持嗎？」

議員游淑慧也質疑，依照採購法規定，原招標目的出現未能預見情形，可追加契約以外工程，但該案出現什麼「未能預見」情形，沒看到市府說明，就直接決定擴充經費，還有2019年11月15日停車審議委員會委員審查增建案，當時審議資料還是2018年，並未提出要多挖一層的證據資料，不知道市府怎麼說服委員的。

教委會召集人、議員吳世正直呼，這個案子真是匪夷所思，停車審議委員會的資料竟然還是2018年的，真的很奇怪，難道市府是突然良心發現、要增加？他表示，288格停車位已是很大停車場，現在突然多挖一層，因此得要處理特殊地質、地下浮力的問題，導致追加如此多的預算，而且追加額度剛好不到總工程費的50％，就不用另外招標，「算得可真準」。

游淑慧建議，市府應立即向里內與社區居民、學校進行民調。秦慧珠也認為，既然市府提到爾後要落實公民參與，不如就這次就直接落實公民參噢，問問里長、居民的正反意見，市府這次提出資料也過於簡略，沒有說明誰提案追加、市府公文簽呈與決策過程是市長還是副市長、或是主秘，到底是誰應該要說明，她提議暫擱。

秦慧珠還諷刺說，台北藝術中心當時原包商理成營造，市長柯文哲硬是不給追加預算，把理成搞倒、理成宣布倒閉，後來柯文哲又編列追加預算發包給別的營造公司。最後吳世正裁示，該案暫擱，補充資料後擇日再審。

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