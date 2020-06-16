為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

北市中山國中地下停車場追加預算案「有很大問題」 議會二度暫擱

台北市議會教育委員會審查中山國中綜合大樓地下停車場追加預算案，二度暫擱。（記者蔡亞樺翻攝）

台北市議會教育委員會審查中山國中綜合大樓地下停車場追加預算案，二度暫擱。（記者蔡亞樺翻攝）

2020-06-16 13:09:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山國中新建綜合大樓地下停車場，北市府以停車位不足為由，打算追加3.4億元增建停車位，台北市議會本月2日審查該預算追加案疑雲重重，要求市府補行資料暫擱審查，市議會教育委員會今日上午再度審查，議員仍舊發現「有很大問題」，也直指市府補充資料太簡略，最後委員會要求市府說明追加預算的決策過程等相關資料，擱置此案擇日再審。

中山國中綜合大樓新建工程2017年通過預算7億9084萬元，工程分2期，其中地下兩層停車場提供288格停車位。北市府近日向議會提出3.4億元追加預算案，打算將原定開挖地下2層地下停車場，增挖地下第3層停車場，可增146個停車位，工程也增加7個月，但議員質疑圖利包商之嫌，2日議會教育委員會審查時暫擱此案。

教委會今早再度審查此追加預算案，教育局、停車管理工程處等官員列席報告。議員秦慧珠指出，上次審查提到增建停車位是家長提出，今日也沒回答是哪位家長，書面報告提到2015年評估、2017年編列預算，卻到2019年快蓋完才發現有機車停車的壓力，「我不懂，挖一層多3億元，只是增加機車停車位？用這幾句話就要說服大眾支持嗎？」

議員游淑慧也質疑，依照採購法規定，原招標目的出現未能預見情形，可追加契約以外工程，但該案出現什麼「未能預見」情形，沒看到市府說明，就直接決定擴充經費，還有2019年11月15日停車審議委員會委員審查增建案，當時審議資料還是2018年，並未提出要多挖一層的證據資料，不知道市府怎麼說服委員的。

教委會召集人、議員吳世正直呼，這個案子真是匪夷所思，停車審議委員會的資料竟然還是2018年的，真的很奇怪，難道市府是突然良心發現、要增加？他表示，288格停車位已是很大停車場，現在突然多挖一層，因此得要處理特殊地質、地下浮力的問題，導致追加如此多的預算，而且追加額度剛好不到總工程費的50％，就不用另外招標，「算得可真準」。

游淑慧建議，市府應立即向里內與社區居民、學校進行民調。秦慧珠也認為，既然市府提到爾後要落實公民參與，不如就這次就直接落實公民參噢，問問里長、居民的正反意見，市府這次提出資料也過於簡略，沒有說明誰提案追加、市府公文簽呈與決策過程是市長還是副市長、或是主秘，到底是誰應該要說明，她提議暫擱。

秦慧珠還諷刺說，台北藝術中心當時原包商理成營造，市長柯文哲硬是不給追加預算，把理成搞倒、理成宣布倒閉，後來柯文哲又編列追加預算發包給別的營造公司。最後吳世正裁示，該案暫擱，補充資料後擇日再審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
板橋、樹林再添3座地下停車場 提供近千汽機車位
2020-06-15 13:51

板橋、樹林再添3座地下停車場 提供近千汽機車位
中山國中增建停車位追加4成預算 北市府被批圖利
2020-06-02 14:57

中山國中增建停車位追加4成預算 北市府被批圖利
股災後定期定額升溫 用日日扣更優

股災後定期定額升溫 用日日扣更優
4張紙要5億！柯文哲挨罵答非所問 追加準備金預算照過
2020-05-27 20:16

4張紙要5億！柯文哲挨罵答非所問 追加準備金預算照過
柯文哲自豪不追加預算破功！一果趕開標竟漏了停車場
2019-12-09 23:17

柯文哲自豪不追加預算破功！一果趕開標竟漏了停車場
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-15 13:56

讓性產業合法化 彰縣議員提案擬訂「性專區自治條例」 影片

2020-06-15 13:54

許崑源墜樓身亡抽血化驗結果出爐︰無酒精和毒物反應

2020-06-15 14:16

簡舒培暗批渣男 柯文哲轉移焦點問記者「戶籍在高雄嗎」

2020-06-15 15:03

苗博雅指同一團體未經招標連辦8年活動 柯文哲允查辦

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播