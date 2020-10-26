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    獨特景象！曾參戰威廉波特 金潭棒球隊騎獨輪車練球

    騎獨輪車練棒球，成為校園獨特景象。（記者洪臣宏攝）

    騎獨輪車練棒球，成為校園獨特景象。（記者洪臣宏攝）

    2020/10/26 20:02

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區金潭國小棒球隊曾代表台灣參加威廉波特少棒賽，校方為了讓小朋友多元學習，創新地讓學生騎獨輪車練接球，成為校園獨特景象，意外吸引其他學生想加入球隊。校長簡仲信說，騎獨輪車可練習平衡感、協調性及專注力等，這也是棒球選手需要的，選手課餘還會自主練習。

    金潭國小棒球隊2011年遠赴美國參加威廉波特世界少棒賽，一戰成名，也成為台灣國手孕育搖籃，許多選手也都陸續投入美國、台灣職棒界，而校方為彌補戰力空窗期，也成立二軍因應，目前有10餘名2至4年級學生選手。

    二軍球隊今年暑假練球期間，校長簡仲信為讓學生多元學習，加入獨輪車、跆拳道課程，開學後利用晨間自修或下課期間練習獨輪車約半小時，學生上手之後，簡仲信嘗試讓他們練習騎車接球，馬上吸引其他學生目光，棒球隊詢問度大幅提升。

    簡仲信騎獨輪車已經10餘年，曾參加第一屆全國獨輪車馬拉松賽，在大寮區翁園國小當校長時全力推動該運動，舉辦畢業生騎獨輪車領畢業證書、墾丁業旅，甚至挑戰環島旅行。簡仲信說，也曾擔心學生受傷，不過國小2至4年級身高矮、重心低，是最適合學習年齡，他們也學得很快。

    簡仲信說，騎獨輪車可以訓練平衡感、穩定度、協調性、敏捷性及專注力，而這也是棒球選手需要的，且練球過程非常辛苦，也希望提升學習興趣。

    騎獨輪車練棒球，成為校園獨特景象。（記者洪臣宏攝）

    騎獨輪車練棒球，成為校園獨特景象。（記者洪臣宏攝）

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