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    埔里4大柱醮壇建置未完成 大甲媽遶境恐改期

    目前醮壇的骨架已經搭建完成，將全力趕工，希望趕在大甲媽預計11月21日至埔里遶境前全部完工。（記者佟振國攝）

    目前醮壇的骨架已經搭建完成，將全力趕工，希望趕在大甲媽預計11月21日至埔里遶境前全部完工。（記者佟振國攝）

    2020/10/26 14:27

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮年底將舉辦庚子年祈安清醮法會，法會主壇恒吉宮媽祖廟特別邀請大甲鎮瀾宮媽祖首度至埔里遶境祈福，原訂11月15日舉行，但考量鎮內4大柱醮壇建置尚未完成等因素，計劃改為11月21日（週六）舉行，後天28日鎮瀾宮董事長顏清標將親至恒吉宮媽祖廟參拜與協調，正式對外公佈大甲媽至埔里遶境時間與路線。

    埔里鎮12年一度的祈安清醮法會將於12月2日至6日（農曆10月18日至22日）舉行5天，是埔里的宗教盛事，今年適逢法會開辦屆滿120年，地方也特別邀請大甲鎮瀾宮媽祖首度至埔里遶境祈福，為活動更添盛況。

    先前鎮長廖志城及恒吉宮廟方代表等多人前往鎮瀾宮拜會，原訂11月15日安排大甲媽連同規模達1200人的藝閣、陣頭至埔里遶行鎮內4大柱壇，但考量柱壇仍未建置完成，且與清醮時程相隔過久，因此恒吉宮媽祖廟再與鎮瀾宮進一步協調，擬出11月21日與11月28日兩個時程，目前建議是11月21日舉行。

    恒吉宮媽祖廟表示，後天28日鎮瀾宮董事長顏清標將親至恒吉宮參拜媽祖，也針對大甲媽至埔里遶境事宜做最後協調，正式對外公佈時間及相關遶境路線，除了前往東、南、西、北等4大柱壇，也會遶經鎮內多家宮廟。

    目前4大柱的醮壇搭建作業已全面啟動，其中北、西柱預計最慢11月26日完成，但為迎接大甲媽聖駕，4大柱首均強調會全力趕工，希望能趕在11月21日大甲媽遶境前全部完成。

    埔里鎮庚子年祈安清醮法會將於年底舉行，目前4大柱的醮壇正全力進行搭建。（記者佟振國攝）

    埔里鎮庚子年祈安清醮法會將於年底舉行，目前4大柱的醮壇正全力進行搭建。（記者佟振國攝）

    大甲媽遶境總是吸引大批虔誠信徒熱情參與。（資料照）

    大甲媽遶境總是吸引大批虔誠信徒熱情參與。（資料照）

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