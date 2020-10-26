新加坡停打賽諾菲疫苗 莊人祥：我國不良事件尚在預期中

衛福部疾管署副署長莊人祥說明流感疫苗相關事件。（圖由疾管署提供）

2020/10/26 13:23

〔記者林惠琴／台北報導〕台中市1名男性接種流感疫苗後，出現不良反應引發討論，而在韓國發生48起打流感疫苗後死亡事件，包含使用韓國國產與賽諾菲疫苗，新加坡也率先宣布決定停用韓國製造疫苗與賽諾菲疫苗；對此，我國衛福部疾管署副署長莊人祥表示，台中男子打的是賽諾菲疫苗，但目前國內尚未發生如韓國的事件，不良反應通報事件情況也在預期中，會再了解新加坡為何做出如此決定。

台中市有1名51歲男性打完流感疫苗後，出現手麻、四肢無力、頭暈想吐等狀況，醫院診斷為疑似「格林─巴利症候群（Guillain- Barre Syndrome）」，已證實施打的是賽諾菲的疫苗，但莊人祥指出，這是非常罕見的自體免疫疾病，打了流感疫苗是否會產生、兩者有無關連性？大部分研究是說無關，也有少部分說有非常微小的關係，所以如果家屬懷疑是跟疫苗相關，可送到預防接種受害救濟審議小組、由專家審議。

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陳時中︰會請醫院提出報告並研判關聯性

衛福部長陳時中今日上午參加立法院考察行程時，接受媒體採訪也提到，會請醫院提出報告，了解處理狀況，並交給預防接種受害救濟審議小組研判關聯性。另外，外界對於賽諾菲疫苗的疑慮，他也強調，已經持續請藥廠回報世界各地相關的不良反應事件。

針對新加坡停打韓國生產與賽諾菲的疫苗，莊人祥指出，因為不清楚新加坡為何決定此政策，現在也正在跟新加坡官方確認中。

至於台灣是否跟進停打？莊人祥說明，韓國發生48例可能跟流感疫苗有關的不良反應、死亡事件，但到目前為止，韓國也尚未說疫苗是造成這些人的直接死因，且不是同一廠牌、同一批號，在這樣的狀況下，韓國國內尚未停打。

莊人祥表示，今年公費流感疫苗一共採購3家廠商，已接種超過400萬劑，都沒有發生類似韓國這樣的事件，不良反應通報事件情況也在預期中，會再持續觀察與評估。

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