中天新聞換照聽證會 獨派左批中天右打柯市府

國家通訊傳播委員會（NCC）26日舉行中天電視台換照聽證會，旺旺集團創辦人蔡衍明（右一）與多位委託代理律師出席，NCC委員林麗雲、王維菁、蕭祈宏等人主持聽證會。（記者廖振輝攝）

2020/10/26 13:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今舉辦中天新聞台換照聽證會，場外除了捍衛新聞自由聲音外，公投護台灣聯盟及自由台灣黨也到場抗衡，除了明確反對中天換照，也抗議柯市府打壓他們所申請的反中天集會行動。

聯盟指出，過去幾年來，中天新聞多次違反事實查證責任、妨害公共秩序與善良風俗、肆意發布假新聞，種種惡劣行徑不勝枚舉。而早在2014年馬政府時期，NCC就有過半學者專家認為不應給中天換照，而當時的NCC仍舊有條件給予中天換照。

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聯盟表示，中天新聞遲至2019年方才依照當年換照條件聘請獨立審查人，並在同年間因各種違法情況遭開罰553萬元，新聞節目充斥著假新聞及中國統戰資訊，足見其內控機制已全面失靈。

聯盟說，許多支持中天新聞的政治人物紛紛以「捍衛新聞自由」為名表達反對撤照的意見，這嚴重忽視中天不斷以錯誤訊息誤導台灣人民、踐踏新聞倫理及抹黑異己的事實，對此國家本就得以依法限制，並納入換照與否的考量中。

另外，聯盟更提及，本來申請今天在濟南路舉辦集會，但柯文哲市府一方面以「鄰近路段有團體申請在案，考量活動現場維安狀況」為由駁回申請，另一方面批准所有以中國國民黨為中心的統派團體的路權申請，放任他們為中天新聞護航，柯市府的作法明顯在對集會內容進行實質審查，違反行政中立。

包括公投護台灣聯盟、自由台灣黨、台灣北社、台灣學生聯合會等也提出「反對中天換照，拒絕中國紅統媒體繼續滋擾台灣」、「全面清查現今各個媒體是否有中資入侵，以捍衛台灣的言論自由」、「抗議柯文哲打壓反中天行動，執政黨應立即廢除違憲集遊法」等3項訴求。

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