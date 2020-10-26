中天換照》稱不評論特定媒體表現 江啟臣反疑NCC委員派任、背景

台北市議員羅智強（左）26日開始租用公車廣告為新聞自由請命，與國民黨主席江啟臣（右）接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2020/10/26 12:14

〔記者林良昇／台北報導〕中天新聞台在2014年換照時，馬政府有予換照附款，外界質疑中天新聞6年來未確實屢行附款，力挺中天的國民黨主席江啟臣今表示，他不針對特定媒體表現評論。國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強則批，政府不要再找藉口，更以「毒樹果實」理論批國家通訊傳播委員會（NCC）已不公正。

國民黨全黨力挺中天新聞台換照，羅智強在公車上登廣告，強調力挺新聞自由，並與江啟臣一同現身。羅智強說，今天正好是NCC對中天新聞台召開聽證會，12月初會有結果，但他澄清不是為中天新聞台發聲，是為新聞自由發聲，如果關了中天新聞台，下一個被封口的就是新聞自由和言論自由。

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羅智強說，前總統陳水扁任內沒有關TVBS，前總統馬英九任內沒有關三立，希望民進黨記取前輩們開創台灣新聞自由跟言論自由的努力，他也想跟行政院長蘇貞昌說，不要當關新聞台的民主罪人。

江啟臣則痛批「NCC不要變成髒兮兮」，當有行政干預或者高層在旁邊講東講西，有影響的紀錄，如何叫民眾相信NCC可以獨立公正針對媒體的表現或營運做出公正的裁量？

江啟臣說，包含蘇貞昌在內，過去有太多對NCC有指點的情況，甚至前NCC主委詹婷怡都因為蘇的指點而主動請辭下台，紀錄斑斑可考，民眾會不信任就是因為這些紀錄，不符合當初從新聞局把監督獨立出來成立NCC的用意。

對於在2014年NCC對中天新聞台作出6位反對換照、5位支持換照，後續以4項附款作前提，有學者認為中天新聞6年來未執行附款，江啟臣則說，他不針對特定媒體表現做評論，只針對行政院和政府高層。

江啟臣質疑，總統府前陣子外流的密件從未解釋，NCC委員如何派任、背景為何？都未做說明，現在還反過來質疑人民，這樣的政府還能信任嗎？這就是一黨獨大的後果。

「不要再找藉口了」羅智強痛斥，要關中天新聞台就是因為中天監督政府非常用力，說專家「幾比幾」沒有任何意義，遙控器是掌握在人民手上，憑什麼蘇貞昌和NCC要當人民的爸爸搶遙控器？依照毒樹果實理論，一開始就不中立，現在說NCC超然獨立自主，「當民眾笨蛋嗎？」

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