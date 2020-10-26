萊豬公聽會》禁藥又訂進口許可 陳保基控衛福部違法

立院萊豬公聽會，前農委會主委林享能（左一）、陳保基（右一）都參加。（記者羅沛德攝）

2020/10/26 11:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會前主委陳保基今天出席立法院國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此規範行政命令審查公聽會，他指出，公告動物禁藥又訂進口容許許可，衛福部是違法的。農委會對此表示，雖農委會9月7公告萊克多巴胺禁止於國內使用，衛福部根據「動物用藥殘留標準」仍可依職權訂定進口殘留標準並僅可以適用於進口肉品，並無前主委陳保基所述國內動物用禁藥不得訂定進口殘留標準之規定。

立法院第10屆第2會期經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政及文化 5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會

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因應美萊豬明年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

農委會前主委、台大動物科學技術學系名譽教授陳保基表示，為什麼訂了禁藥又訂進口許可？動物用藥管理法第5條有相關規定，沒有只規定台灣使用的藥物，如果國內明確宣告禁藥，就不能允許訂定進口許可，衛福部訂定的進口許可是不合法的，如果有人去行政法院提告，就要撤銷。

陳保基說，受體素在2006年經農委會公告是禁藥，由當時主委蘇嘉全公告，國內不能使用，為什麼可以從國外進口禁藥產品，訂了進口許可就是違法，台灣怎麼可以管到國外，如何開放他本身沒意見，但是提醒衛福部和農委會陳主委法規面不要留下未來被人家講的疑慮。

農委會表示，依據衛福部「動物用藥殘留標準」第3條規定，若殘留標準中所列藥品品目非屬農委會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。換言之，雖農委會9月7公告萊克多巴胺禁止於國內使用，衛福部仍可依職權訂定進口殘留標準並僅得適用於進口肉品，並無前主委陳保基所述國內動物用禁藥不得訂定進口殘留標準之規定。

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