為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    萊豬公聽會》禁藥又訂進口許可 陳保基控衛福部違法

    立院萊豬公聽會，前農委會主委林享能（左一）、陳保基（右一）都參加。（記者羅沛德攝）

    立院萊豬公聽會，前農委會主委林享能（左一）、陳保基（右一）都參加。（記者羅沛德攝）

    2020/10/26 11:43

    〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會前主委陳保基今天出席立法院國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此規範行政命令審查公聽會，他指出，公告動物禁藥又訂進口容許許可，衛福部是違法的。農委會對此表示，雖農委會9月7公告萊克多巴胺禁止於國內使用，衛福部根據「動物用藥殘留標準」仍可依職權訂定進口殘留標準並僅可以適用於進口肉品，並無前主委陳保基所述國內動物用禁藥不得訂定進口殘留標準之規定。

    立法院第10屆第2會期經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政及文化 5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會

    因應美萊豬明年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

    農委會前主委、台大動物科學技術學系名譽教授陳保基表示，為什麼訂了禁藥又訂進口許可？動物用藥管理法第5條有相關規定，沒有只規定台灣使用的藥物，如果國內明確宣告禁藥，就不能允許訂定進口許可，衛福部訂定的進口許可是不合法的，如果有人去行政法院提告，就要撤銷。

    陳保基說，受體素在2006年經農委會公告是禁藥，由當時主委蘇嘉全公告，國內不能使用，為什麼可以從國外進口禁藥產品，訂了進口許可就是違法，台灣怎麼可以管到國外，如何開放他本身沒意見，但是提醒衛福部和農委會陳主委法規面不要留下未來被人家講的疑慮。

    農委會表示，依據衛福部「動物用藥殘留標準」第3條規定，若殘留標準中所列藥品品目非屬農委會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。換言之，雖農委會9月7公告萊克多巴胺禁止於國內使用，衛福部仍可依職權訂定進口殘留標準並僅得適用於進口肉品，並無前主委陳保基所述國內動物用禁藥不得訂定進口殘留標準之規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    萊豬公聽會》反方指禍延子孫 莊瑞雄打斷要求別亂扯
    2020/10/26 10:12

    萊豬公聽會》反方指禍延子孫 莊瑞雄打斷要求別亂扯
    萊豬公聽會》全國養豬協會理事長楊杰：產業界絕對自律不用萊劑
    2020/10/26 10:03

    萊豬公聽會》全國養豬協會理事長楊杰：產業界絕對自律不用萊劑

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    拜登當選萊豬不來？ 黃奎博：誰當美國總統政策都不會變
    2020/10/21 17:29

    拜登當選萊豬不來？ 黃奎博：誰當美國總統政策都不會變
    喊話陳時中「悲天憫人」 陳佩琪：美豬該不該進口用膝蓋想就知道
    2020/10/20 22:51

    喊話陳時中「悲天憫人」 陳佩琪：美豬該不該進口用膝蓋想就知道
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    屏東內埔昌黎祠韓愈文化祭 學子爭印金榜符
    2020/10/25 12:05

    屏東內埔昌黎祠韓愈文化祭 學子爭印金榜符

    竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場將完工
    2020/10/25 12:05

    竹縣首座國際標準200公尺競速滑輪溜冰場將完工

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播