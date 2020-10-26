萊豬公聽會》反方指禍延子孫 莊瑞雄打斷要求別亂扯

立法院聯席會議，前農委會主委林享能（左一）、陳保基（右一）都出席。（記者羅沛德攝）

2020/10/26 10:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天舉行國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此限的行政命令審查公聽會，現場氣氛緊繃，雲林縣養豬協會理事蔡德福反對進口，指禍延子孫跟進口鴉片有什麼不一樣？民進黨立委莊瑞雄聽不下去，在台下要求不要亂牽扯，正反雙方火藥味濃厚。

立法院第10屆第2會期經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政及文化 5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會

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因應美萊豬明年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

雲林縣養豬協會理事蔡德福表示，既然要提升國內豬肉，為什麼還要進口美萊豬影響國民健康，對他來說健康最重要，再多的財富，都不能換取子子孫孫的健康身體，開放萊克多巴胺豬肉，跟進口鴉片有什麼不一樣？慢慢把國民健康損傷，讓子孫成長慢慢發生問題，支持萊豬進口者未來會感到後悔。

但是民進黨立委莊瑞雄聽到這席話，忍不住在台下指出，請蔡德福不要亂講、亂牽扯，蔡德福也回應要莊瑞雄不要打斷他發言，莊瑞雄則說，沒有人要阻止蔡講話，最後由主席賴瑞隆跳出來維持秩序，才讓程序繼續進行。

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