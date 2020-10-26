萊豬公聽會》全國養豬協會理事長楊杰：產業界絕對自律不用萊劑

立法院今舉行聯席會議，討論萊豬問題。前農委會主委林享能（左一）、陳保基（右一）都出席。（記者羅沛德攝）

2020/10/26 10:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天舉行國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此限的行政命令審查公聽會，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，支持國內禁用，產業界絕對支持、自律、不使用。

立法院第10屆第2會期經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政及文化 5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會

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因應美萊豬明年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，國外允許使用、國內禁用萊克多巴胺這條行政命令，產業界絕對支持、自律、不使用，也是很好的國外和國內豬肉的區隔，也盼望政府嚴格執行，這是產業界所關心的。

楊杰指出，開放美萊豬進口對產業界的影響，很願意相信專家學者所說的，大量長期使用萊劑對健康有影響，以目前數據來說當然不可能有這樣長期大量使用但是有健康疑慮，站在產業界和消費者立場，原則上不支持這樣的肉品進來，希望政府做好產地標示把關，讓進口和國產豬肉區隔開來，保障國內生產者權益，保障消費者選擇權。

有關於政府開放萊劑豬肉進口，楊杰說，坦白說，政府為了拓展經貿，跟國際接軌，不得不對某些產業調整，希望產業犧牲，政府可以把衝擊降到最低，保障維持生存權，這是我們最殷殷期盼的，最擔心的不是百億基金如何輔導改善，而是消費者沒辦法明確辨別國產進口豬肉的時候，可能少吃或拒吃，期待相關單位確實執行。

對於百億基金，楊杰表示，他關心的是長期面對的經營困境，無論是排放水問題或資源再利用，經營上遇到的不理性對待，都是必須透過農政單位，召集相關跨部會協商排除困境。

楊杰指出，願意支持政府這次八大項百億基金運用包含屠宰場升級和冷鏈改善，中央畜產會長期都有推動，這次納入百億基金希望還可以加碼，末端屠宰業提升對於國產豬肉行銷和食安信心有幫助。

農委會主委陳吉仲出席立法院委員會聯席會議。（記者羅沛德攝）

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