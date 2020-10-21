拜登當選萊豬不來？ 黃奎博：誰當美國總統政策都不會變

黃奎博認為，美國不管誰當總統，對於豬肉出口到外國的政策應不會有什麼變化，那是美國基本經濟利益之一。（資料照）

2020/10/21 17:29

〔記者林良昇／台北報導〕美國總統大選結果將於11月3日出爐，立法院國民黨團擬在若民主黨總統候選人拜登當選總統的情況下，在立院提案要求台灣政府暫緩開放含萊劑豬肉進口。台彎大學政治系講座教授蘇宏達認為，決定開放美豬的是中華民國政府，不能期望美國改變，關鍵不在美國。

國民黨中常會今天邀蘇宏達專題講演「誠實是最好的政策─瘦肉精豬肉進口與台美關係」，針對美國總統大選後，政府開放萊豬進口是否有影響，蘇宏達會後受訪表示，開放是中華民國政府的決定，要改變是台灣改變，不能期望美國改變，關鍵不在美國而在台灣。

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蘇宏達也指出，美國內部對於瘦肉精已有不同聲音，百分之80的美國豬肉都不用瘦肉精，台灣政府在這時候沒有任何理由開放美豬，尤其是內臟的進口，這樣太危險了。

對於開放含萊劑美豬進口能獲得較好經貿關係的說法，蘇宏達認為，如果要跟美國開始談，首先美國要先有意願，而且也可以跟美國在其他方面協調，例如對於健康豬肉的進口稅則，若開始談判就可以做某程度的調整，不需要放棄對健康的把關。

國民黨副秘書長黃奎博受訪時也認為，美國不管誰當總統，對於豬肉出口到外國的政策應不會有什麼變化，那是美國基本經濟利益之一。台灣應做的是抓緊跟美國政府溝通的機會，能夠說多少算多少、能夠拿回來多少算多少，國人健康權為第一優先，也不要忘了台灣跟美國間重要的經濟利益。

黃奎博說，從民進黨匆忙開放萊豬進口看來，民進黨跟美國的談判相當不對等，他個人都懷疑是不是沒有經過太多抵抗和掙扎就同意美國政府的要求，可以說大部分是因為民進黨政府在美國跟中國大陸關係一面倒向美國的結果，讓民進黨戰略選擇、空間少太多。

黃奎博認為，蔡總統或許沒有偏向哪位特定候選人，但是一定是希望可以從台灣釋出更多利多，抓住美國下一任總統，讓民進黨一面倒向美國的政策不至於因為換總統而失去支持。

蘇宏達則表示，對於民進黨政府支持哪位美國總統候選人不做評論，相信政府會有一把尺，但美國對我們那麼重要的話，當然是跟美國所有人做朋友，這是台灣生存之道。

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