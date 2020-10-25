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    桃園六和商圈比賽搞鬼 啟英高中包辦「百變驚像獎」前3名

    啟英高中表演藝術科學生組「霹靂嬌娃」隊，在「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動奪得第一名。（記者李容萍攝）

    啟英高中表演藝術科學生組「霹靂嬌娃」隊，在「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動奪得第一名。（記者李容萍攝）

    2020/10/25 23:17

    ［記者李容萍／桃園報導］不給糖，就搗蛋！萬聖節將屆，桃園市中壢區六和商圈發展促進會辦理「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動，47組參賽隊伍25日下午齊聚中壢銀河廣場爭取高額獎項，參賽隊伍放膽搞怪運用彩妝造型妝魔作樣，變裝成各式鬼怪或創意人物提前歡度「Happy Halloween」！市長鄭文燦等人也參加六和商圈萬聖節行銷活動，盼促進買氣和共榮。

    六和商圈推出多項獎項及店家消費券，總價值高達8萬元，前3名可各獲1萬5000元、1萬元、5000元等值的店家商品，比賽結果，分由啟英高中表演藝術科、電影電視科學生組成「霹靂嬌娃隊」，「HelloWIN隊」、「活死人軍隊」包辦前三名。

    霹靂嬌娃隊長董韋德說，他們參考電影「屍速列車」的裝扮，一早在學校利用特殊顏料、專用乳膠等互相化妝，花了一個上午化好，再把不要的衣服剪破爛穿上身，可能因為一身擬真的喪屍裝扮太逼真，因為不好坐公車，叫了計程車，沒想到6人一上車卻把計程車司機嚇到講話結巴，差一點要打電話報案！

    同是表演藝術科的HelloWIN隊，隊長陳德祐自認只用簡單的眼線筆就完妝，走的是知性、性感的鬼路線；去年參賽拿到佳作的活死人軍隊，今年再接再厲，並下足功夫，戴上像極被劈了頭的刀具髮箍，驚悚的搞鬼裝扮，嚇壞現場許多人。

    另外，市府觀光旅遊局31日至11月8日在高鐵桃園站前廣場舉辦「2020桃園萬聖城」活動，等你來搞鬼，現場打造寬30公尺的巨型城堡舞台，活動期間每半小時都會展演5分鐘，光雕內容有趣，除了萬聖城的德古拉、南瓜人、海邀、骷髏、女巫，還會出現外星人、鯊魚、恐龍、殭屍等特殊來賓參與光雕與燈光音樂結合的演出。

    31日下午1點至4點登場的變裝派對抓鬼任務，活動現場安排化妝區，分「自己搞鬼DIY區」及「讓專業的來!」共2區，讓來參加的民眾自行選擇要自行變裝或者由專業化妝師協助；31日晚上6點的變裝演唱會卡司，邀請玖壹壹、鼓鼓、陳芳語、曾沛慈、潘裕文、閻奕格、屁孩、龔言脩等藝人變裝演出。

    啟英高中表演藝術科學生組「HelloWIN」隊，在「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動拿下第二名。（記者李容萍攝）

    啟英高中表演藝術科學生組「HelloWIN」隊，在「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動拿下第二名。（記者李容萍攝）

    啟英高中電影電視科學生組「活死人軍隊」隊，運用菜刀造型的髮箍和彩妝造型妝魔作樣，拿下第三名。（記者李容萍攝）

    啟英高中電影電視科學生組「活死人軍隊」隊，運用菜刀造型的髮箍和彩妝造型妝魔作樣，拿下第三名。（記者李容萍攝）

    參加「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動的隊伍很用心設計造型和打扮，希望贏得好成績。（記者李容萍攝）

    參加「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動的隊伍很用心設計造型和打扮，希望贏得好成績。（記者李容萍攝）

    參加「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動的隊伍很用心設計造型和打扮，希望贏得好成績。（記者李容萍攝）

    參加「百變驚像獎─萬聖鬼王遊六和」活動的隊伍很用心設計造型和打扮，希望贏得好成績。（記者李容萍攝）

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