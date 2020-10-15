真的不給糖！這家幼兒園公布不過萬聖節的6大理由

一般幼兒園都會過萬聖節。（資料照）

2020/10/15 15:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市立第四幼兒園在臉書貼出「我們不過萬聖節」的6大理由，引來家長紛紛叫好！園長顏嘉辰表示，園方沒有舉辦萬聖節活動的慣例，只是每到這個時候新到的家長難免會問，乾脆就在臉書公布，沒想到引來大家熱烈討論！

每到萬聖節前夕，許多幼兒園家長開始煩惱孩子們的萬聖節裝扮和道具準備，甚至有小朋友因為「撞衫」而吵鬧不休，活動時揮舞道具也成了危險物品；顏嘉辰分享，曾有過萬聖節裝扮活動，結果因為某些家長「功力太甚」，「鬼樣」妝扮得維妙維肖，結果孩童連續好幾個晚上做惡夢，不僅影響白天學習，也導致心靈陰影。

請繼續往下閱讀...

台南市立第四幼兒園位於安南區，共計有8個分園，全部統一不舉辦萬聖節活動。顏嘉辰強調，萬聖節跟園方教育理念不太一樣，幼兒園每年會辦母親節、農曆新年或聖誕節等活動，無關宗教信仰，只為讓孩子了解節慶與文化的背景與寓意、學習感恩，尤其母親節還會特地製作卡片送給媽媽，許多家長都很感動。

顏嘉辰說，萬聖節氣氛也許會很歡樂，但就如同公告所寫，萬聖節裝扮容易讓小孩太興奮吵鬧，甚至受傷，相較之下，聖誕節感恩的氛圍比較適合幼兒園。加上私立學校大多會舉辦，是因校方有在進行英語教學，我們則沒有。

許多家長紛紛留言：「希望每個幼稚園都能看到這些家長的心聲！」、「感謝放過爸媽~」、「這理念太棒了啊啊啊啊」、「只是累死家長而已」；也有人幽默回覆：「貴園交通車可以開來嘉義嗎？我想把小孩送去！」、「台南的幼兒園竟然不發糖」；也有人分享先前經驗：「有些小孩會害怕恐怖的佈置」、「小孩被嚇到罵罵浩還要收驚。」可以想像不少家長們在萬聖節前夕壓力有多大！

台南市立第四幼兒園臉書公布萬聖節不舉辦活動，被家長留言讚爆！（記者王姝琇翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法