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    萬聖節搞鬼大遊行 台南雙層觀光巴士提前「換裝」

    台南海安觀光商圈規劃萬聖節搞鬼大遊行，今天提前為遊行主角之一的雙層觀光巴士「換裝」，展現出濃濃萬聖節意象。（記者王姝琇攝）

    台南海安觀光商圈規劃萬聖節搞鬼大遊行，今天提前為遊行主角之一的雙層觀光巴士「換裝」，展現出濃濃萬聖節意象。（記者王姝琇攝）

    2020/10/24 15:36

    〔記者王姝琇／台南報導〕萬聖節即將到來，台南雙層觀光巴士今天（24日）提前「換裝」，原本的綠色車體外觀搖身一變成暗黑風格，蝙蝠、墓碑、月圓、南瓜人等元素躍上車體，呈現出濃濃萬聖節意象；明天起民眾在巴士路線上都能看得見！

    台南海安觀光商圈將於10月31日舉辦萬聖節搞鬼大遊行。（記者王姝琇攝）

    台南海安觀光商圈將於10月31日舉辦萬聖節搞鬼大遊行。（記者王姝琇攝）

    台南市海安觀光商圈理事長黃舜屏表示，因應萬聖節的到來，台南市區各大商圈活動如火如荼展開，海安商圈發揮創意將雙層觀光巴士改裝成為「海安商圈屍速列車」，投入萬聖節當天的大遊行，今天特地提前為觀光巴士換裝，明天起到萬聖節前這段時間，雙層巴士仍會照原定巴士路線行駛載客，屆時民眾都能在路上遇見這台「氣氛十足」的宣傳車！

    台南海安觀光商圈規劃萬聖節搞鬼大遊行，今天提前為遊行主角之一的雙層觀光巴士「換裝」，展現出濃濃萬聖節意象。（記者王姝琇攝）

    台南海安觀光商圈規劃萬聖節搞鬼大遊行，今天提前為遊行主角之一的雙層觀光巴士「換裝」，展現出濃濃萬聖節意象。（記者王姝琇攝）

    海安觀光商圈將於10月30日至11月1日舉辦「2020海安搞鬼大遊行」，黃舜屏表示，此次萬聖節活動除以往的封街市集、街頭藝人表演之外，另規劃大型的變裝遊行活動，萬聖節當天雙層巴士將變身「屍速列車」，行經成大商圈、台南站前商圈、赤嵌朋派商圈、台南孔廟商圈，一路延伸到台南晶英酒店，晚間再回到海安商圈定點展示。

    台南海安觀光商圈規劃萬聖節搞鬼大遊行，今天提前為遊行主角之一的雙層觀光巴士「換裝」，展現出濃濃萬聖節意象。（記者王姝琇攝）

    台南海安觀光商圈規劃萬聖節搞鬼大遊行，今天提前為遊行主角之一的雙層觀光巴士「換裝」，展現出濃濃萬聖節意象。（記者王姝琇攝）

    黃舜屏說，雙層巴士行進中，車上會安排舞蹈表演，參與人員也都會精心變裝，同時台一大車隊9人座小巴也會化身幽靈巴士，加上50台重機騎士變裝路騎，陪民眾暢遊台南市區，回到海安商圈定點後，民眾即可自由進出拍照，現場也另安排逾百台的特色車聯合展出，包括手工車、哈雷、老車、越野、日式族車等；萬聖節當晚也將於中正路與海安路交叉口施放煙火，將氣氛炒到最高點！

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