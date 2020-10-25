台中捷運完成履勘 中市府：有信心年底通車

模擬演練行控中心監控功能異常，改用手動駕駛。（記者蘇金鳳翻攝）

2020/10/25 21:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部25日履勘中捷，履勘小組共提出須改善事項計有33項，其中12項為「營運前須改善事項」、11項為「一般注意改善事項」及10項為「後續建議改善事項」，其中營運前須改善事項，只要市府完成改善，報交通部核准後，中捷就可通車，中捷公司董事長林志盈表示，有信心一週內改善，只要交通部快速核准，年底就可通車。

此外，「一般注意改善事項」則請市政府自行辦理改善及追蹤列管，至於「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

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中捷公司董事長林志盈表示，由於12項並非大缺失，當下已馬上跟交通局及台北捷運工程局開會討論有信心在一週內改善，並且請土建、機電及營運3組組長確認，再交由交通部核准，一旦核准中捷就可通車。

市政府於今年8月7日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於8月24日報請交通部派員履勘，交通部隨即籌組履勘小組，經多次會議及現場勘查後，決定10月25日履勘。

履勘從8點30分開始至晚上近7點才結束，花了10小時，9位履勘委員分土建、機電及營運三組履勘，過程包含分組簡報、文件檢視、實地勘察、模擬演練、分組討論後，再總結討論。

其中，模擬演練是重頭戲，為行控中心監控系統功能異常，授權所有列車以手動模式執行站間閉塞運轉，之後，文心櫻花站於驗票閘門前非付費區有人縱火，月台上有大量旅客須進行疏散（包含雲梯車救援），同時有行動不便者旅客受傷，相關人員如何應變處置，整個模擬演練順利完成。

12項「營運前須改善事項」分別為：

1.北屯總站（G0）立柱照明維修孔蓋邊緣過於尖銳，應改善。

2.松竹站（G4）臨停區旁道路單向與雙向動線規劃不完善，有道路行車安全之虞，應改善。

3.文心崇德站（G6）二樓次逃生通道旁有額外出口到封閉空間，應改善。

4.高鐵臺中站（G17）下列設施設備，應改善。

（1） 通風機房（F113）外鐵捲門開關無明確標示，恐人員誤觸。

（2） 樓梯間接地線未拆除。

（3） 第 2 月台無障礙候車區標示錯誤。

（4） 出口意象處未加「1 號出口」標示。

（5） 2 號出口門架處，廁所方向指示標示不足。

（6） 車站公車下客區往捷運站之指標系統不足。

5.高鐵臺中站（G17）、大慶站（G13）及松竹站（G4）站內到臺鐵及高鐵之通道，無臺鐵及高鐵靜態時刻表，應改善。

6.市政府站（G9）至水安宮站（G10）軌區維修步道有凹陷不平整，應請全線檢視改善。

7.捷運舊社站（G3）至北屯總站（G0）下行軌往維修步道樓梯下方，電纜槽蓋板車螺絲突出，影響通行，應改善。

8.各車站下列通案式標示，應改善。

（1） 次逃生通道之逃生標示不明顯。

（2） 全線車站二樓平台兩側玻璃窗未設置緊急敲擊點標示。

9.全線各站於低污染主機旁未全面張貼禁用無線電警告，恐訊號干擾造成低污染主機發生故障或警報等狀況，應改善。

10.全線各轉轍器部分管路防火泥填塞脫落，應改善。

11.月台端平台之欄杆過高（1.3 公尺）有妨礙雲梯車救援時旅客逃生之動線，應改善。

12.車廂內路線圖張貼數量不足且轉乘資訊不明顯，應改善。

交通部履勘中捷綠線，模擬演練車站發生火災。（記者蘇金鳳翻攝）

模擬演練雲梯救援。（記者蘇金鳳翻攝）

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