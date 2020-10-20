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    中捷演練被丟汽油彈500人緊急疏散 盼通過「期末考」11月試營運

    中捷被丟汽油彈500人緊急疏散，為25日履勘挑戰演習。（圖：市府提供）

    中捷被丟汽油彈500人緊急疏散，為25日履勘挑戰演習。（圖：市府提供）

    2020/10/20 17:05

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕交通部訂25日舉辦台中捷運綠線履勘作業，台中捷運公司加強最後檢視，更動員近500人模擬有旅客在車廂丟汽油彈縱火突發狀況，沙盤推演第一線緊急應變能力，中捷董事長林志盈盼順利通過「期末考」擇期通車，11月就有機會試營運。

    中捷公司董事長林志盈指出，台中捷運綠線已在8月7日完成初勘，交通部日前訂於10月25日履勘，履勘會出何考題不得而知，為順利通過期末考，中捷自完成初勘以來，平均每週進行6場次模擬演練。

    演練主題包含行控中心監控系統功能異常、地震、列車站間故障等，19日更首度啟動大規模演練，號召中捷員工，連車站駐站的清潔維護人員、志工、北捷局施工人員與廠商等500人全揪來一起演練，林志盈說，第一線人員未來均可能面臨突發狀況，一起演練有助加強應變能力。

    大型演練模擬四維國小站下行列車遇旅客在車廂內丟擲汽油彈，造成車廂起火燃燒、其他旅客受傷，行控中心接獲通報後，將列車駐留於文心崇德站緊急疏散旅客，通告執行列車局部運轉及啟動公車接駁，同時通報捷運警察及救護單位支援。

    另項演練情境則是文心崇德站舉辦大型活動，列車上載有大量旅客，1名旅客突然在列車進站、旅客下車後，引燃汽油彈後逃走，車站人員立即成立自衛消防編組，執行初步滅火及避難引導任務，並進行車站旅客疏散廣播，由於一般出口逃生動線受阻，改引導旅客由緊急逃生通道及不受影響的對向月台，藉由列車載運旅客逃生等。

    林志盈說，這次的大規模演練檢視各單位疏散旅客、成立自衛消防編組、通知警消支援等措施的連繫及動員反應，據以檢討精進，儲備應對履勘的應變能力。

    林志盈說，在25日正式履勘前，交通部史無前例提前在9月底分營運、土木、機電組3組派先遣部隊前來抽檢中捷綠線數個車站，截至目前，僅有包括標示不清等小問題，均已加緊改善。

    林志盈指出，未來履勘後市府經完成營運缺失改善，經履勘委員會簽報交通部後，等收到交通部完成履勘通知函市府就能擇期通車，若一切進行順利，盼能在11月就有機會讓捷運綠線試營運。

    中捷被丟汽油彈500人緊急疏散，演練履勘應變力。（圖：市府提供）

    中捷被丟汽油彈500人緊急疏散，演練履勘應變力。（圖：市府提供）

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