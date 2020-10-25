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    苗栗歷史建築苑裡市場加固、清運工程3度流標 檢討放寬資格

    苗栗歷史建築苑裡市場 加固、清運工程3度流標，重新檢討放寬資格再招標。（記者蔡政珉翻攝）

    苗栗歷史建築苑裡市場 加固、清運工程3度流標，重新檢討放寬資格再招標。（記者蔡政珉翻攝）

    2020/10/25 22:33

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有零售市場前年9月中清晨發生火災，700平方公尺、84個攤位慘遭祝融燒毀。苑裡鎮公所獲文化部補助700餘萬經費盼加固列為歷史建築部分，以及清運垃圾，但10月初至今3度流標，經檢討後將放寬資格，盼工程早日標出，避免歷史建築因冬季強風可能受損。

    苑裡鎮長劉秋東表示，因前3度上網，廠商資格受限，需擁有歷史建築加固相關經驗，此門檻讓投標廠商數目受限，而3度流標後與文化部開會後，可放寬資格讓一般廠商也可投標，預估下週可讓固工程與清運作業標案再度上網。

    苑裡公有市場登錄為歷史建築的範圍，包括据賣所建築本體、市場本館沿街現存牆體及別館山牆等部分。

    苑裡鎮公所加固工程與清運作業計畫，規劃加固歷史建築本體既有磚牆、挑揀、蒐整、清理火場後的灰燼與屋架、 屋瓦、殘磚等。

    由於近日風勢較強，地方有聲音擔憂目前殘存的歷史建築若不加固，恐怕會受到損壞。且加固與清運工程遲無進展，對於後續市場重建案是否造成延宕，也引起憂心。

    苑裡鎮公所評估，放寬投標廠商資格後，工程案應該可以較快標出，鎮公所也會盡力邀標，希望先解決歷史建築加固問題，目前也正向經濟部爭取重建經費中。

    另外鎮公所也會依文獻資料、與殘跡狀況、既有工法、傳統匠師技藝及材料等各部分調查分析，以利後續修復、活化與再利用。

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