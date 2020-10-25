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    亞太學院停辦後屢遭竊 高教工會：政府應派公益董事及校長接管

    亞太學院2018年停招，校園荒廢。（資料照，記者鄭名翔攝）

    亞太學院2018年停招，校園荒廢。（資料照，記者鄭名翔攝）

    2020/10/25 21:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕亞太技術學院停辦後屢遭小偷，被媒體形容已淪為「鬼城」，高教工會主任林柏儀今天抨擊，這是政府縱容禿鷹財團入主的惡果，若不及時處置，通案解決，未來類似的亂象將層出不窮，禿鷹財團掠奪利益，受害的是學校師生，以及原可回歸社會大眾的公共資產。

    林柏儀表示，近日亞太學院停辦後「校產遭宵小竊盜」、「學校用假人充當警衛」，形同「鬼城」，但「留守人員（校長）不對外回應」等荒謬狀況，受到各界矚目。

    林柏儀質疑，目前教育部的《私校退場條例》草案，對於只要「專案輔導未達3年」的私立學校，繼續容許其依既有私立學校法規定，於停辦後得閒置3年，圖謀改制或改辦利益，完全無助問題解決，應全盤改正。

    高教工會說明，自2017年協助亞太教職員生抗議，因財團入主後導致「惡意把學校辦倒」、「圖謀轉型開發利益」、「掠奪校產圖利自身」、「逼迫學生轉學」、「積欠教職員薪資」等亂象，問題都仍延續迄今。

    林柏儀表示，2016年亞太學院公益董事轉手給財團入主後，改選所提名的學校董事儘管已經任期到期，但逾期未完成改選，仍高居董事位置，教育部卻未依私校法第25條解除其職務。

    林柏儀指出，包括高教工會於2019年推舉之多位公益董事，一再呼籲學校停辦後，即應將學校立刻捐贈予政府，由政府接管統籌學校停辦後發展、確保校產「公共化」的提案，卻遭董事會封殺。

    高教工會呼籲，私立學校歷來獲政府補助，且作為學校財團法人，辦學目的結束後，其資產本應回歸政府統籌規劃，但政府怠於介入、監管不力、縱容財團禿鷹覬覦私校退場以轉型發財，已導致大量亂象，眼前發生亞太學院遭宵小事件，可說是公共資產大量溢流的一個例證而已。

    林柏儀表示，要杜絕此種歪風，政府應當明令：「所有學校不再正常經營、大量停招後，即應由政府全面改派公益董事與公益校長接管。」除可妥適處理師生權益，使既有學生能順利原校畢業，既有教師能獲轉銜安置；且可預備若學校未來停辦，應將學校資產捐贈回歸政府，並規劃使其妥適繼續回歸公共使用，避免任何私人財團藉由把學校辦倒轉型，試圖發「學校退場財」的機會。

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