重陽敬老 馬公光明里舉辦百歲人瑞慶生宴

馬公市光明里舉行百歲人瑞生日宴，慶祝九九重陽節。（記者劉禹慶攝）

2020/10/25 13:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是重陽敬老節！馬公市光明里社區關懷據點，舉行別開生面的百歲人瑞壽宴，邀請即將滿百歲的余劉栜、102歲的邵長鴻及走過一甲子金鑽婚的謝光明、謝許春，共同切下蛋糕，並與社區關懷長者享受社區媽媽準備的美味午餐。

家有一老、如有一寶！馬公市光明里長陳黃淑媛率領志工，今日九九重陽節，在光明里社區關懷據點舉行百歲人瑞生日宴會，澎湖縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、市代會主席許國政、社會處社會福利科長薛皆音等人都到場與民同樂，並為百歲人瑞獻唱生日快樂歌祝壽，也祝福其他長者都能長命百歲。

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光明社區為了慶祝九九重陽節，由里長率領志工們籌備百歲生日宴，除了訂購壽桃、三層高的生日蛋糕外，並親自準備壽麵、水果，還有自製的豆花，讓每位參加的長者都能感受到社區的溫暖，並分享百歲人瑞的喜氣，大家都能健康久久、長壽九九，當個幸福的快樂居民。

因趕行程較晚抵達會場的縣長賴峰偉，對於今年澎湖新增16位百歲長者，讓澎湖百歲長壽俱樂部會員多達26位相當自豪，認為有好的主政者，推行好的政策及醫療設施，民眾可以更為長壽百歲，也向現場即將滿百歲的余劉栜女士祝福，預約明年重陽前夕前往家中致贈百歲人瑞禮金，並轉贈總統蔡英文禮品及金項鍊等禮物。

縣長賴峰偉在光明里百歲人瑞慶生會，與人瑞邵長鴻親切問好。（記者劉禹慶攝）

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