為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重陽敬老 馬公光明里舉辦百歲人瑞慶生宴

    馬公市光明里舉行百歲人瑞生日宴，慶祝九九重陽節。（記者劉禹慶攝）

    馬公市光明里舉行百歲人瑞生日宴，慶祝九九重陽節。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/25 13:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是重陽敬老節！馬公市光明里社區關懷據點，舉行別開生面的百歲人瑞壽宴，邀請即將滿百歲的余劉栜、102歲的邵長鴻及走過一甲子金鑽婚的謝光明、謝許春，共同切下蛋糕，並與社區關懷長者享受社區媽媽準備的美味午餐。

    家有一老、如有一寶！馬公市光明里長陳黃淑媛率領志工，今日九九重陽節，在光明里社區關懷據點舉行百歲人瑞生日宴會，澎湖縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、市代會主席許國政、社會處社會福利科長薛皆音等人都到場與民同樂，並為百歲人瑞獻唱生日快樂歌祝壽，也祝福其他長者都能長命百歲。

    光明社區為了慶祝九九重陽節，由里長率領志工們籌備百歲生日宴，除了訂購壽桃、三層高的生日蛋糕外，並親自準備壽麵、水果，還有自製的豆花，讓每位參加的長者都能感受到社區的溫暖，並分享百歲人瑞的喜氣，大家都能健康久久、長壽九九，當個幸福的快樂居民。

    因趕行程較晚抵達會場的縣長賴峰偉，對於今年澎湖新增16位百歲長者，讓澎湖百歲長壽俱樂部會員多達26位相當自豪，認為有好的主政者，推行好的政策及醫療設施，民眾可以更為長壽百歲，也向現場即將滿百歲的余劉栜女士祝福，預約明年重陽前夕前往家中致贈百歲人瑞禮金，並轉贈總統蔡英文禮品及金項鍊等禮物。

    縣長賴峰偉在光明里百歲人瑞慶生會，與人瑞邵長鴻親切問好。（記者劉禹慶攝）

    縣長賴峰偉在光明里百歲人瑞慶生會，與人瑞邵長鴻親切問好。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國中生復刻鐵達尼劇照 92歲爺奶重溫經典畫面
    2020/10/24 22:27

    國中生復刻鐵達尼劇照 92歲爺奶重溫經典畫面
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    小英親自到訪 不老洗衣店這樣說
    2020/10/22 18:19

    小英親自到訪 不老洗衣店這樣說
    小英訪「萬秀洗衣店」祝重陽快樂 釋影片讚「不老時裝秀」
    2020/10/22 16:30

    小英訪「萬秀洗衣店」祝重陽快樂 釋影片讚「不老時裝秀」

    消費旺季 投資正當時
    104歲人瑞女醫師李佳音懸壺濟世70載 喝養命酒、吃咖啡牛奶糖養身
    2020/10/22 15:44

    104歲人瑞女醫師李佳音懸壺濟世70載 喝養命酒、吃咖啡牛奶糖養身
    生活今日熱門
    小學生接種流感疫苗要抽籤 北市教育局證實：疫苗應足夠不會啟動
    2020/10/24 14:54

    小學生接種流感疫苗要抽籤 北市教育局證實：疫苗應足夠不會啟動

    新竹失智者家庭「Run伴」路跑 活動 3歲到100歲百人響應
    2020/10/24 14:44

    新竹失智者家庭「Run伴」路跑 活動 3歲到100歲百人響應

    民進黨台東縣黨部辦籃球鬥牛賽 強化與青春互動
    2020/10/24 14:54

    民進黨台東縣黨部辦籃球鬥牛賽 強化與青春互動

    感謝有您 台南市表揚22名績優特殊教育志工
    2020/10/24 14:59

    感謝有您 台南市表揚22名績優特殊教育志工

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播