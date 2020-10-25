「四海大平安」祈早度疫情 柯文哲戴花布斗笠領客家踩街

柯文哲出席客家義民嘉年華，挑擔踩街及主祭大典。（記者方賓照攝）

2020/10/25 10:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕「2020台北客家義民嘉年華」 今早於台北田徑場啟行，台北市長柯文哲、行政院客家委員會主委楊長鎮等，一同戴上花布斗笠、挑起飯擔，帶領著爭奇華麗踩街隊伍浩蕩出發；柯文哲表示，今年取客語5大腔調 「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」諧音「四海大平安」作為活動主題，祈求義民爺護佑早日度過疫情。

台北客家義民嘉年華邁入第33年，3000多人今早挑擔從台北田徑場出發， 沿途行經敦化北路、南京東路4段、光復北路、光復南路最後到達國父紀念館中山公園廣場，路程總長約3公里，終點站至國父紀念館。

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柯文哲說，感謝義民爺賜予今天好天氣，讓大家齊聚發揚客家文化，今年面對嚴峻疫情，特規劃用客家語腔調「四縣」、「海陸」、「大埔」、「饒平」、「詔安」諧音，以「四海大平安」為活動主題，除融入客語推廣，也加入祈福意涵，祈求義民爺護佑國泰民安，早日度過疫情。

柯文哲、楊長鎮等穿上客家花布斗笠、挑起飯擔，並插上「永保-安康」、「追分-成功」、「加祿-東海」吉祥車票，打造為「義同祈福」列車之祈福問候語，隨後帶著遊行隊伍浩蕩往國父紀念館出發。

台北市政府客委會主委徐世勲指出， 今年義民嘉年華特別選在國父紀念館舉辦，除因國父孫中山先生是客家人之外， 另1988年客家鄉親發起的「還我母語運動」就是從國父紀念館出發，象徵客家人不忘本的飲水思源精神，更加別具意義。

而此次主祭大典由蔡英文總統擔任正獻官， 跟所有客家鄉親一起透過隆重莊嚴的祭祀古禮向全國19尊義民爺及忠勇公祈福，屆時也將與柯文哲同台，兩人互動也引發關注。

客家義民嘉年華活動。（記者方賓照攝）

客家義民嘉年華活動。（記者方賓照攝）

客家義民嘉年華活動。（記者方賓照攝）

客家義民嘉年華活動。（記者方賓照攝）

客家義民嘉年華活動。（記者方賓照攝）

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