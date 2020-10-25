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    10/25 各報重點新聞一覽

    美麗灣渡假村開發案爭議逾16年，仲裁結果前天出爐，台東縣府須以6.29億買回建物。（記者黃明堂攝）

    美麗灣渡假村開發案爭議逾16年，仲裁結果前天出爐，台東縣府須以6.29億買回建物。（記者黃明堂攝）

    2020/10/25 06:34

    自由時報

    鎖定中國 美歐啟動雙邊對話

    美國國務卿龐皮歐二十三日與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）電話會議，啟動美歐有關中國的新雙邊對話；同時，龐皮歐二十五日啟程訪問印度，展開南亞四國之行，將在印度舉行兩國外交、國防部長「二加二」對話，推動美國與區域夥伴關係，遏制中國在印度─太平洋地區的經濟和軍事勢力擴張。

    詳見鎖定中國 美歐啟動雙邊對話

    爭議逾16年 仲裁結果出爐 台東縣府6.29億買回「美麗灣」

    台東美麗灣渡假村開發案爭議逾十六年，業者提解約求償十二．一億元，中華民國仲裁協會的仲裁結果前天出爐，台東縣政府須以六．二九億元買回建物，台東縣政府昨宣布美麗灣之名走入歷史，正名「杉原灣」，建物未來如何利用將聽取民意。

    詳見爭議逾16年 仲裁結果出爐 台東縣府6.29億買回「美麗灣」

    銅板買股票更容易 零股盤中交易明上路

    台股零股盤中交易週一（廿六日）將上路，未來只要一杯咖啡的銅板價，就能買股票、買ETF，投資理財門檻變得更容易。

    詳見銅板買股票更容易 零股盤中交易明上路

    聯合報

    台鐵再爆維修車驗不過 11月再不過將解約

    台鐵新車到港，但現有的軌道檢查車（巡軌車）、工程維修車，都已老舊超齡。繼先前因斷軌事件爆出新巡軌車驗收十一次未過，記者進一步調查發現，台鐵局二○一七年向新巡軌車立約商鑫通資源公司採購五輛工程維修車，去年七月交車後，驗收兩次都未過關，甚至驗收時卡在苗栗路段動彈不得。台鐵局表示，十一月將再次驗收，若未過關也將解約。

    詳見台鐵再爆維修車驗不過 11月再不過將解約

    爭議13年…美麗灣仲裁出爐 台東縣府6.29億買回

    爭議十三年的台東美麗灣渡假村開發案，仲裁結果出爐，裁定台東縣政府以六點二九億元買回建物；至於美麗灣業者向台東縣政府請求十二億一千萬元損害賠償部分，被仲裁庭駁回。台東縣長饒慶鈴昨天表示接受仲裁結果，後續不會再提民事訴訟；環保團體則主張拆除所有建物，將海岸歸還人民。

    詳見爭議13年…美麗灣仲裁出爐 台東縣府6.29億買回

    中國時報

    中天聽證會前夕 民眾站出來捍衛新聞自由 立委籲蘇別當幕後黑手

    通傳會（NCC）明天將召開聽證會審查中天新聞台換照案，公民團體昨在自由廣場舉辦「民主論壇」聲援中天，現場民眾高喊要國富民強，就不能只有一種聲音。國民黨立委鄭正鈐也向行政院長蘇貞昌喊話，千萬別淪為宰制媒體生死的幕後黑手。

    詳見中天聽證會前夕 民眾站出來捍衛新聞自由 立委籲蘇別當幕後黑手

    延宕13年後裁定 將正名為杉原灣 美麗灣仲裁出爐 台東縣府6.29億買回

    延宕13年的台東美麗灣渡假村開發案仲裁結果23日出爐，台東縣政府昨由縣長饒慶鈴率一級主管宣布，美麗灣業者原向台東縣政府求償損害賠償12億1922萬元，仲裁庭判斷由縣府以6.29億買回主建物，「美麗灣」也走入歷史，正名為「杉原灣」。

    詳見延宕13年後裁定 將正名為杉原灣 美麗灣仲裁出爐 台東縣府6.29億買回

    美國國務卿龐皮歐（右）23日透過電話會議，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（左）啟動美歐有關中國的新雙邊對話。圖為兩人2月時在華府會面。（美聯社檔案照）

    美國國務卿龐皮歐（右）23日透過電話會議，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（左）啟動美歐有關中國的新雙邊對話。圖為兩人2月時在華府會面。（美聯社檔案照）

    台股零股盤中交易週一將上路，小資族只要一百元或數百元就可以購入一股，投資理財門檻變得更容易。（資料照）

    台股零股盤中交易週一將上路，小資族只要一百元或數百元就可以購入一股，投資理財門檻變得更容易。（資料照）

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