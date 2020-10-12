10/12 各報重點新聞一覽

國防部有意將志願役、義務役後備軍人選充年限，自現行「退伍後8年內」延長至「退伍後15年內」；圖為後備軍人參與漢光演習火砲實彈射擊。（圖：資料照，取自國防部發言人臉書）

2020/10/12 06:34

自由時報

志願、義務役後備軍人 召訓年限擬增至15年

國防部因應敵情威脅，擬自後年推動「提升後備戰力」專案，後備軍人召訓頻次將增為「一年一召、一次十四天」。據了解，在滿足戰力需求前提下，為充實後備部隊的領導幹部與具備中高專長者，軍方有意將志願役、義務役後備軍人選充年限，自現行「退伍後八年內」延長至「退伍後十五年內」；軍事訓練役後備軍人選充則維持「退伍後八年內」規定不變。

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孩子越生越少 婦產科跌破千家

政府投入重金卻仍止不住少子化惡化，衛福部統計醫療機構最新報告指出，傳統五大皆空的內科、外科等科別都出現不減反增的成長，婦產科、兒科家數卻持續減少，尤其婦產科去年首度跌破千家，十年內大減逾百家。醫師警告，今年一至八月新生兒較去年同期已減約一萬名，全年恐跌破十七萬名防線，更將牽動醫療版圖變化。

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交通部通過綜合規劃 花東鐵路雙軌電氣化 最快116年通車

交通部於九月底正式核定「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫綜合規劃」，並於近日呈報行政院，待政院核定後就能招標動工，目標一一六年可全線通車；交通部表示，屆時預計單向尖峰時段至少可發五班車，直達自強號花蓮─台東行駛時間可縮短二十二分鐘，再配合今年底將完成的南迴鐵路電氣化工程，未來高雄經台東到花蓮預計三小時就能抵達，提供南部進出花東的更便捷鐵路廊道。

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聯合報

防疫補貼發放混亂 11縣市消防人員領不到

新冠肺炎爆發至今近七個月，按防治紓困特別條例規定，政府應給予執行防疫勤務的消防人員獎勵，但「消防員工作權益促進會」調查發現，一國多制，全國獎勵津貼數額不一，許多縣市甚至沒發放，狀況相當混亂。

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台諜案／枋寮顧問認罪 李孟居：鄉長騙我過去

大陸央視昨報導，大陸國安機關近期破獲數百起台諜案。央視「焦點訪談」節目自十一日起將一連三天報導「台諜案」，並要求大陸大學師生要收看。首先登場的是去年八月被捕的台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居。李孟居還面對鏡頭說：「我很抱歉，對祖國和國家造成傷害」。

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中國時報

大陸國安機關組織迅雷─2020專項行動 破獲數百起台諜竊密案

大陸央視晚間新聞聯播11日報導，大陸國安機關近來組織實施「迅雷─2020」專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百起台灣間諜竊密案件，並首次點名「台灣蔡英文當局與外部反華勢力加緊勾聯聚合、挾洋自重」。與此同時，央視也首度公布因涉及國安事件被捕的台商李孟居的涉案情節。

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川普喊終結遊說文化 卻帶頭當門神

距離美國大選23天，《紐約時報》再次揭露川普擔任總統後，持續扮演政府門神，公器私用，川普擔任總統前2年，60個利益團體客戶為川普集團帶來1200萬美元（約3.5億台幣）。但回顧川普4年前喊出的「抽乾沼澤」（Drain the Swamp）競選口號，他入主白宮後的所作所為，完全與此背道而馳。

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出生數不見止跌，全台婦產科去年首度跌破千家，10年內大減逾百家。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

交通部推動台鐵花東線雙軌電氣化，近日報行政院審核，目標一一六年全線通車。（資料照）

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