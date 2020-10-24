箏奇鬥豔！苗栗客家風箏節登場 千隻紙鳶飛揚天空

2020苗栗風箏文化暨客家美食節，今天熱鬧登場，各式繽纷炫麗的大型風箏在空中飛揚。（記者彭健禮攝）

2020/10/24 18:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2020苗栗風箏文化暨客家美食節今天熱鬧登場，各式繽纷炫麗的大型風箏在空中飛揚，吸引許多親子到去同樂。苗栗市公所表示，活動一連2天在苗栗市經國路河濱公園舉辦，計有15個風箏團隊、近百位風箏達人，帶來逾千隻風箏展演，會場並備有客家美食，歡迎大家來賞風箏、玩風箏、吃美食。

今天開幕式由苗栗市長邱鎮軍、客委會主委楊長鎮等人共同放飛大型軟體茶壺風箏，為活動揭開序幕，客委會、交通部觀光局、中油、長春石化的茶壺造型風箏也同步升空，傳遞客家人好客、奉茶分享「壺（福）」氣的人文關懷精神。

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受武漢肺炎（新冠肺炎病毒病，COVID-19）疫情影響，國際團隊今年無法來台表演，但也授權由國內風箏選手展演他們設計製作的風箏，有德國的彩色大魚、荷蘭的恐龍，紐西蘭的壁虎、新加坡的蜈蚣等。

國內風箏團隊則由亞洲國際風箏聯合會偕同15個風箏團隊連袂演出，包括全台首次演出的大型軟體「白鶴」箏鬥「黑鷹」的四線特技風箏，30公尺黑鯨魚及300公尺長的串聯小牛風箏，還有毛怪、史迪奇、米老鼠、唐老鴨等超萌卡通造型風箏和特技風箏表演秀。

除了白天節目，今晚也安排藝術團體御鼓坊、海馬樂團、舞工廠等帶來精采的鼓舞表演，夜空則有璀璨的夜光風箏展演。

苗栗市公所表示，活動一連2天計有近百位風箏達人，帶來逾千隻風箏展演，並備有客家美食等攤位；鑑於先前新竹風箏節發生孩童被捲上天的驚險狀況，於大型風箏施放區禁止民眾進入，以確保活動安全性。活動詳請可上苗栗2020風箏文化暨客家美食節活動官網查詢。

開幕式由苗栗市長邱鎮軍（戴帽者）、客委會主委楊長鎮（右）等人共同放飛大型軟體茶壺風箏，為今年風箏美食節揭開序幕。（記者彭健禮攝）

2020苗栗風箏文化暨客家美食節，昨天熱鬧登場，客委會主委楊長鎮（左5）出席開幕，歡迎大家「來寮」。（記者彭健禮攝）

苗栗市公所鑑於先前新竹風箏節發生孩童被捲上天的驚險狀況，於大型風箏施放區禁止民眾進入，以確保活動安全性。（記者彭健禮攝）

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