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    環團批仲裁6.29億買美麗灣 籲東縣府訴訟爭取無條件移轉並拆建物

    環團不接受6.29億買美麗灣仲裁結果，要縣府打訴訟爭取無條件移轉。（記者黃明堂攝）

    環團不接受6.29億買美麗灣仲裁結果，要縣府打訴訟爭取無條件移轉。（記者黃明堂攝）

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    〔記者黃明堂、楊綿傑／綜合報導〕美麗灣仲裁結果出爐，台東縣府須花6.29億買回建物，環團聯合聲明對此結果感到痛心，6.29億已是天價，用這樣的巨額納稅錢買回一個違法在先、破壞地景的建築體，台東縣民何辜，要幫財團業者補洞？

    包括地球公民基金會花東辦公室、台灣環境資訊協會、荒野保護協會台東分會、台灣環境保護保聯盟台東分會等團體今天下午發表聯合聲明，訴求仲裁資訊應公開、拆除美麗灣建築，復原已被傷害的自然沙灘與水下生態，將杉原海水浴場還給台東人。

    聯合聲明指出，6.29億元鉅款來自國庫，此案仲裁過程若有造假或瑕疵，將嚴重損害全國納稅人權益。因此，仲裁判斷書內容，特別是美麗灣建築物價值鑑定的結果，應公開接受大眾審視，確認全案過程公正客觀，以及縣府與業者雙方沒有放水打假球嫌疑。

    聯合聲明批評台東縣政府是違法破壞海灘的結構共犯，應扛起接下來最艱難的任務，立即展開方案評估與研究，拆除逐漸腐朽的違法建築，復原已被傷害的自然沙灘與水下生態，將杉原海水浴場還給台東人。

    反反反行動聯盟指出，縣府今日的聲明中，說明了此鉅款是「買回」而非「賠償」，他無法接受此為縣府所指「公平合理的仲裁結果」，強烈要求公開仲裁資訊，確保沒有放水打假球嫌疑。縣政府應公開仲裁過程及所有資料，尤其是對美麗灣咎責及鑑價文件，說清楚6.29億如何計算，確保納稅人對國庫財源使用的知情權。

    環團呼籲饒慶鈴縣長，尊重仲裁庭並不等於乖乖挨打認賠，縣長應為人民看緊荷包，代表台東縣民提出訴訟，要求業者負起責任，無條件將財產移轉給縣政府。

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