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    未成年勿進！「無關實驗書店」暗黑特色獨具 躍上《CNN》

    位在駁二特區的無關實驗書店，以玻璃櫥窗展示書籍的外觀看來與一般書店無異。（資料照）

    位在駁二特區的無關實驗書店，以玻璃櫥窗展示書籍的外觀看來與一般書店無異。（資料照）

    2020/10/24 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕一般書店通常燈火通明，但這間位在高雄駁二特區的「無關實驗書店」不同，主打暗黑空間設計，需年滿18歲才能進入，店內書籍多屬於時代經典、暗黑心理議題、情色研究等主題，2樓更陳設有禁書區；這間極具個性及特色的書店受到外媒《CNN》注意，除採訪報導外，更形容無關實驗書店陳設具有藝術展覽的氛圍。

    《CNN》報導指出，此書店由建築師暨空間設計師朱志康創辦，朱志康設計作品包括位在中國成都的「方所書店」，該店被中國媒體盛讚為該國內最美書店。《CNN》表示，這間書店不僅設計有個性，入場也有規則，例如店內禁用手電筒和閃光燈等；除此之外，書店門口張貼的公告還有寫著其他有趣的規則，像是如果被踩到腳，「請勿大叫，踩回去」、「如果有人和你鎖定了同一本書，你可以直接把書買下，或者向對方要電話」等。

    《CNN》採訪無關實驗書店店長蘇郁珊，蘇郁珊強調，店內保持黑暗、只打光在書本上的設計，目的是為了讓人們可以專注在每一本書上，「當處在伸手不見五指的環境中，你視覺以外的感官就會增強」；蘇郁珊補充，讀者進入此處後，可以自由地做自己，與靈魂和最真實的自己對話。

    保持黑暗，事實上還有助於讀者大膽選閱自己不敢在其他書店閱讀的書籍，蘇郁珊表示，這些書籍可能與情色有關，或者可能是探究靈魂、情緒或負面能量的書籍，保持店內黑暗可以有助讀者喚起勇氣，勇敢地叛逆，或面對自己的傷口。

    蘇郁珊指出，漆黑一片可能讓店家擔心客人絆倒、在店內睡覺或偷竊之類的問題，但在無關實驗書店幾乎沒有發生過，「不過很多怕黑的客人不太敢進來，因為他們以為這是間鬼屋」。

    本報先前介紹，無關實驗書店的書籍大致以時代經典、暗黑心理議題、情色研究以及曾經的禁書為主；時代經典多是市面上已難找到的舊書刊，心理、情色研究等成人書籍也都由店家經心篩選過。

    書店2樓則是禁書區，陳列在台灣及世界各地曾被禁止發行或販售的各式書籍，讀者可能會訝異地發現，在不同時代、國家中，連《湯姆歷險記》、《小王子》等世界知名童書都曾是禁書。

    無關實驗書店透過書架上的微光，讓進入書店的人可以在空間與人都消失的領域，直接與書籍面對面。（資料照）

    無關實驗書店透過書架上的微光，讓進入書店的人可以在空間與人都消失的領域，直接與書籍面對面。（資料照）

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