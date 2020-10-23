中市解列美軍台中史蹟文資 議員促恢復保存

中市解列大楊油庫美軍史蹟文資，議員楊典忠促恢復保存。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/23 20:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台美關係近來正向升溫，台中市議員楊典忠卻指出，昔日美軍在台相關文物史蹟大楊油庫美軍史蹟，又有兩處景點被文資委員會決議解除文史列冊，相關史蹟都是中美共同防禦時期的史蹟建物，促市府不要急著消滅，應保存舊歷史及舊記憶。

楊典忠指出，從清泉崗機場到大楊油庫、高美濕地的油管路線兼具史蹟與文化景觀的意涵，包括1966年美軍C130運輸機進駐清泉崗機場，支援越戰，並在清水山上興建7座油庫儲油槽，大楊油庫及其相關設施提供美軍充足的後勤補給資源，具體見證越戰及美軍協防台灣的歷史意義，幾年前文史團體將這些景點規劃成「跟著油管去旅行」深度旅遊路線，引起許多文資愛好者前來探訪。

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楊典忠指出，但根據文化局的文資審議會議記錄，高北加壓站、海風里南清宮外露油管在9月18日的文資審議已經解除文化資產列冊，加上2018年美軍舊油堤解除列冊、客庄坑口宮廟前輸油管未列入文資審查，整條完整油管史蹟已被文資委員切割審查到只剩大楊油庫一處。

楊典忠認為，這些史蹟幾乎都是位於公有地，且是全台唯一僅存美軍後勤設施，不了解為何會被解列，讓文化資產「化整為零」。

楊典忠指出，在中美共同防禦條約同一時期，台中市區也有美軍宿舍與招待所保存至今，包括大雅區美軍宿舍、西區台銀美軍宿舍、美軍招待所（聯勤招待所），目前只有大雅區美軍宿舍登錄歷史建築，這些宿舍招待所與大楊油庫油館史蹟都是中美共同防禦時期的史蹟建物，都是老台中人的共同記憶，希望市府可以再進一步調查研究，而不是消滅美軍在台中市的設施與建築。

文化局長張大春表示，屬於大楊油庫觀光廊帶中的高北加壓站、南清宮油管等，雖經文化資產審議會決議不列入文化資產身分，但市府會妥善保存，未來仍將結合周邊景點設置停車空間，促進當地觀光，目前也已設立解說牌，讓民眾了解油庫身為軍事遺跡過往的故事。

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