獨家》84年歷史員林保安堂險遭夜襲 一張關鍵照擋怪手

員林市曾氏洋樓保安堂醫院有84年歷史，日前傳出求售5757萬元。（資料照，記者陳冠備攝）

2020/10/17 07:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕有84年歷史的員林曾氏洋樓保安堂醫院，日前求售5757萬元，彰化縣文化局獲報介入關切，預計11月召開文資審議會，未料昨晚7點多竟有怪手進駐，準備拆樓，幸好文化局人員已早一步到場，張貼「暫列古蹟立即停工」公告，並派員警維護，怪手只好黯然離去，而文化局這次能成功擋下夜襲關鍵，其實是立即破解一張照片，才得以暫保不被拆樓。

員林保安堂是日治時期員林市三大醫院之一，至今保存也最完整，但後代所有權人卻想待價而沽，本報在8月時曾經獨家採訪到第三代子孫，表示大宅內仍有住人，也想保留，未料才過2個月，因一張拍攝保安堂外堆滿家具的照片，像似在搬家，文化局得知後，局長張雀芬認為「怪怪的」，立刻派員勘查，果然在現場看到「施工」公告。

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張雀芬表示，接獲通知後隨即派員到保安堂，現場確實在搬家，並在其屋後停車場看到一塊「早上施工，請勿停車」看板，局員發現苗頭不對立即呈報，文化局因此依文化資產保存法第20條第二項規定：「未進入審議程序前，遇有緊急情況時，主管機關得逕列為暫定古蹟」及第4條第二項規定：「遇有急迫危險，有即時處置之必要時，主管機關得不召集暫定古蹟處理小組，即前往現場勘查，經評估具有文化資產價值，應於現場勘查當日逕列為暫定古蹟。」

張雀芬說，昨日傍晚文化局就火速地將「暫定古蹟」公告送到保安堂，並在員林分局警員陪同下張貼，此時拆除工人與怪手也悄悄到場，經文化局人員現場宣讀文化資產法相關罰則，及現場警員徹夜維護下，怪手與工人才離去。

張雀芬也說，日前召集所有權人們一起會談，對方持出售意願較高，文化局協調不成，決定11月召開文資審議，結果對方早一步出售，甚至未經招呼就想拆除，幸好文化局也接獲關鍵通知，提早佈署警力維護，保安堂才未遭偷襲。

保安堂仍有後代子孫居住，近日卻突然將家具清出，文化局認為事有蹊蹺，提早提報部署，才免於被拆除。（民眾提供）

拆除人員在保安堂後方停車場立有「早上施工，請勿停車」看板。（彰化縣文化局提供）

文化局在現場宣讀文化資產法相關罰則，彰化警方也派員維護，怪手與工人才離去。（彰化縣文化局提供）

怪手一度趁夜開進保安堂，準備拆除。（彰化縣文化局提供）

員林保安堂醫院險遭夜襲拆除，彰化文化局人員與警方在場立牌「暫列古蹟立即停工」公告。（彰化文化局提供）

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