破天荒停航20天 「台馬之星」明天終於復航

受到強烈東北季風影響，負責台灣到馬祖間的台馬之星交通船，從本月4日起停航迄今，負責台馬之星交通船票務工作的新華公司表示，依照海象評估，24日應該可以開航。圖為停靠在基隆港西岸碼頭的台馬之星交通船。（記者俞肇福攝）

2020/10/23 16:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕負責台灣、馬祖間海上運輸的「台馬之星」交通船，受到強烈東北季風影響，自本月4日起停航迄今（23日）已停航20天，不僅影響民眾台馬往來，連貨物運輸也受到影響。連江縣交通旅遊局長林長青指出，依據海象推測，預計明天（24日）晚上就會復航，創下「台馬之星」交通船下水行駛台灣到馬祖間，有史以來停航最長紀錄。

林長青表示，「台馬之星」為客貨兩用輪，主要負責台灣、馬祖間運輸，一次可載運580名乘客，但自本月4日起受到強烈的東北季風影響停航至今，負責台馬之星票務工作的新華航業公司，23日在官網上已經公告，從氣象局的海象預告上評估，24日晚上台馬之星將開航。

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林長青說，由於海運停駛，再加上報復性出遊的旅客到馬祖觀光，使得馬祖的空中交通一位難求，儘管航空公司出動加班機，仍無法消化民眾及遊客需求，國防部已出動軍機協助，至少協助運送超過200名旅客返回台灣，未來還會視情況協助。

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