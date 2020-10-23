郵輪環島抵達高雄 陳其邁贈旅客紀念版一卡通

郵輪環島啟航，「探索夢號」今天抵達高雄。（記者洪臣宏攝）

2020/10/23 14:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕郵輪環島啟航，「探索夢號」今天上午抵達高雄，市長陳其邁充當一日導遊，帶領旅客暢遊高雄。陳其邁表示，郵輪靠港可讓觀光跟經濟效益的產能都更擴大，他希望國內旅行社能將郵輪觀光定型化，成為國內旅遊重要規劃。

武漢肺炎（COVID-19、新型冠狀病毒）疫情爆發，郵輪觀光停擺，星夢郵輪的「探索夢號」7月26日正式在台灣復航，成為全球第1艘復航郵輪。

請繼續往下閱讀...

星夢郵輪與雄獅旅行社推出為期6天5夜的「探索夢號―郵輪環島」航線，22日自基隆出發，今天上午抵達高雄港，陳其邁、觀光局長周玲妏、雄獅旅行社董事長王文傑及多名市議員臨港迎賓，陳其邁也送給幸運旅客紀念版一卡通。

陳其邁說，由郵輪觀光來看，高雄是所有港灣最好的城市，過去在台灣都是從基隆出發較多，雄獅也開始規劃國內旅遊從高雄出發，並上架賣票，會讓南部旅客更方便，過去台灣就被稱為福爾摩沙，從海上看台灣，風景完全不一樣。

至於郵輪環島可帶動的觀光產值，陳其邁表示，根據國際郵輪估算標準，一天是100元美金，疫情過後估算有6艘國際郵輪，若能停靠120航次，可以超過10億元，但國內旅遊會因不同航線有不同估算，希望國內旅行社能將郵輪觀光定型化，他期待與國內的旅行業者合作，累積更多郵輪觀光旅行的經驗，他強調，他跟黃偉哲（台南市長）、潘孟安屏東縣長），不只在比滷肉飯誰是第一名，就區域觀光的整合跟合作，正在透過南方治理平台來做最有效的整合。

王文傑表示，高雄港市建設堪稱全世界第一流，因而疫情期間雄獅權力轉向國民旅遊，高雄攸關觀光業的基本交通建設已經完成，且有漂亮的港灣，大家致力把高雄港成為郵輪母港，除了讓國人在台旅遊，疫情解除後歡迎國際人士來台旅遊。

陳其邁也當起一日導遊，上遊覽車帶旅客到大港橋，走讀輕軌，導覽這座高雄市觀光新地標，遊客對高雄美景讚不絕口。

陳其邁贈送幸運旅客紀念版一卡通。（記者洪臣宏攝）

郵輪環島抵達高雄，陳其邁充當一日導遊。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法