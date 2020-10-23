高壓電線斷落水田燒出「地熱谷」？ 民眾拿蛋實測竟瞬間煮熟

休耕稻田被斷落的高壓電線起火燃燒，泥土沸騰成泥漿。（記者張聰秋攝）

2020/10/23 13:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天上午，彰化縣福興鄉彰鹿路4到5段附近台電高壓電線，疑因被強勁的東北季風吹斷，導致高壓電線斷落到電桿旁農田，瞬間造成休耕農田稻桿燃燒成火球，火勢很快被撲滅，不過，這把天降下來的火源卻把農田燒出「地熱谷」，泥土因高溫燃燒變成沸騰「泥漿」，民眾當成溫泉區「地熱谷」，用生雞蛋實測竟然一下子就煮熟了，引發熱議。

民眾實測煮雞蛋。（圖民眾提供）

網路YouTube「粉紅佳人檳榔」版主PO了一段現場實測煮熟生雞蛋的影像，「2020年10月23日彰鹿路4段高壓電線掉落引起強烈火花（放雞蛋下去田埂裡面沒多久就煮熟了）」，影像內容為民眾在被斷落高壓電線燃燒好比「地熱谷」的稻田，稻田不斷冒出泥漿熱泡泡，民眾先後拿出2顆白色生雞蛋放進沸騰的泥漿裡，沒幾分鐘時間，再拿出沾滿泥漿的雞蛋，用清水沖洗後，撥開蛋殼，呈現熟透了景像。

請繼續往下閱讀...

民眾從泥漿拿回2顆煮熟的雞蛋。（圖民眾提供）

這起高壓電線斷落發生稻田火警的意外，發生於今天上午9點18分，波及彰化縣福興鄉彰鹿路4段及5段附近供電斷電，停電戶數共658戶，台電彰化區營業處表示，事故主因為高壓線斷落，斷落原因與今天風勢強勁有關，民宅停電的部分今天上午10點57分已全部復電，台電將持續加強線路巡視點檢工作，防止停電事故發生。

民眾用清洗沖洗放進稻田泥漿裡的雞蛋。（圖民眾提供）

民眾撥開蛋殼，蛋黃和蛋白都熟透。（圖民眾提供）

稻田不斷冒出濃煙。（記者張聰秋攝）

台電派員緊急搶修被強風吹斷高壓電線。（記者張聰秋攝）

彰化縣福興鄉彰鹿路4、5段今天發生強風吹斷高壓電線，波及電桿旁休耕農田，農田燃燒，火勢撲滅後泥土因灌水和高溫變成沸騰的泥漿，泥漿泡泡好比溫泉區「地熱谷」。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法